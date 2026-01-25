Border में अपने किरदार के लिए एक महीने फौजियों के साथ रहा था ये एक्टर, बोला- डायरेक्टर आए तो पहचान नहीं पाए

Border 2 रिलीज हो चुकी है. सोशल मीडिया पर फिल्म की चर्चा है इस बीच यूट्यूब पर भी कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं. हमारी नजर पड़ी पुनीत इस्सर के एक वीडियो पर. जहां उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि किस तरह जब उन्हें बॉर्डर के इस किरदार के लिए चुना गया तो उन्होंने खुद को तैयार करने के लिए खुद को झोंक दिया था. वीडियो में आप देखेंगे कि एंकर पुनीत से पूछते हैं, बॉर्डर में जो आपका किरदार है, राष्ट्र के प्रति आपका जो प्रेम है...इस पर पुनीत कहते हैं, ये फिल्म बहुत ही नॉस्टैल्जिक थी.

पुनीत बताते हैं, सिख रेजिमेंट थी और उसका सबसे लंबा और सबसे ताकतवर वो सोल्जर था. जब जेपी दत्ता सर ने मुझे उस किरदार के लिए चुना मैंने उनसे पूछा कि महाराज अब शूट कब से करना है? उन्होंने मुझे बताया कि अगले महीने से शुरू करेंगे तो मैं 20-25 दिन ऑलमोस्ट एक महीने पहले चला गया. उनके बैरेक्स में रहने लगा. रोज सुबह उनके साथ उठना, उनके साथ ड्रिल्स करना. जब एक महीने बाद ये पहुंचे तो कुछ वक्त लगा जेपी को मुझे पहचानने में. मैं उनके बगल में ही खड़ा था उनको लगा ये फौजी सारे खड़े हुए हैं. अचानक मुझपर नजर पड़ी तो बोले अरे मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया. मैं अपने किरदार में किस तरह ढल गया था.

Border 2 Box Office Collection

1997 में जब बॉर्डर आई थी तब भी इस फिल्म का बहुत जलवा था और अब जब बॉर्डर-2 रिलीज हो गई है तो भी थियेटर्स में वही प्यार देखने के मिल रहा है. बॉर्डर की लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो उस वक्त 12 करोड़ में बनी बॉर्डर ने 66.70 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं 23 जनवरी को रिलीज हुई बॉर्डर-2 ने दो दिन में 72.69 करोड़ की कमाई कर ली है.