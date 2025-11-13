प्रियंका चोपड़ा से फैन ने पूछा पति निक को सिखाए कौन से हिंदी शब्द तो देसी गर्ल ने बताए चार, चौथा वाला सुनकर कहेंगे अरे यार ये भी...

प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. बाहुबली डायरेक्टर एसएस राजामौली के साथ उनकी अगली फिल्म का लुक रिलीज हो गया है. फिल्म में वह मंदाकिनी का किरदार निभा रही हैं. इस लुक में वह कमाल की लग रही हैं. उन्होंने पीली साड़ी, कोल्हापुरी चप्पल पहनी हुई लेकिन गन चलाते हुए एक्शन अवतार में भी नजर आ रही हैं. ग्लोब ट्रोटर के उनके इस धांसू लुक ने सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा दिया है और हर कोई इसकी चर्चा भी कर रहा है. अब फिल्म को लेकर इतनी सरगर्मियां हैं तो प्रियंका चोपड़ा ने सोचा क्यों ना फैन्स के साथ #AskPCJ सेशन ही कर लें. इस सेशन के दौरान प्रियंका चोपड़ा से फैन्स ने बहुत ही मजेदार सवाल पूछे और प्रियंका ने उनके बहुत ही बेबाकी से जवाब भी दिए. लेकिन एक सवाल निक जोनस और हिंदी को लेकर पूछा गया. जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

प्रियंका ने निक को सिखाए कौन से हिंदी शब्द?

प्रियंका चोपड़ा से उनकी एक फैन ने पति निक जोनस को लेकर सवाल पूछा. सवाल था कि आपने निक को हिंदी में क्या सिखाया है? इस पर प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि खाना, पानी, प्यार पनीर लेकिन मुझे लगता है कि उसने यह सब कुछ खुद सीखा है! इस तरह चौथा शब्द बहुत ही मजेदार है और वह है पनीर. जो भारत में अधिकतर लोगों की फेवरिट डिश है. प्रियंका चोपड़ा का जवाब सुनकर उनकी फैन खूब खुश हुई और उसने उनका आभार भी जताया.

राजामौली की ग्लोब ट्रॉटर में प्रियंका चोपड़ा बनी हैं मंदाकिनी

बाहुबली डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म में प्रियंका मंदाकिनी रोल कर रही हैं. वहीं फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभा का रोल कर रहे हैं तो फिल्म के हीरो महेश बाबू का लुक अभी रिलीज किया जाना है. इस फिल्म को लेकर जबरदस्त सुगबुगाहट है. माना जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करके रख देगी.

1000 करोड़ रुपये प्रियंका चोपड़ा की इस फिल्म का बजट

एसएस राजामौली, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की इस फिल्म का बजट लगभग 1000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म की शूटिंग को दुनियाभर में अंजाम दिया जा रहा है. यही नहीं, जिस तरह से इसके लुक रिलीज किए जा रहे हैं और फैन्स के जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं, फिल्म को लेकर उम्मीदें बढ़ती ही जा रही हैं.