16 साल पहले प्रियंका क्यों नहीं बन पाई थी सलमान की हीरोइन, 'भारत' से पहले देसी गर्ल को ऑफर हुई थी ये फिल्म

प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान की जोड़ी 'मुझसे शादी करोगी' में नजर आई और सुपरहिट रही. लेकिन इसके बाद कई मौके आए जब प्रियंका सलमान की हीरोइन बनते-बनते रह गई.

16 साल पहले प्रियंका क्यों नहीं बन पाई थी सलमान की हीरोइन, 'भारत' से पहले देसी गर्ल को ऑफर हुई थी ये फिल्म
प्रियंका चोपड़ा ने 'भारत' से पहले सलमान खान संग इस फिल्म भी किया था रिजेक्ट
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास आजकल हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं, लेकिन उनकी फिल्मी यात्रा में कई ऐसे मोड़ आए जब उन्होंने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को ठुकरा दिया. आज, जब ‘लंदन ड्रीम्स' के रिलीज होने की 16वीं वर्षगांठ है, हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की, जिसे सलमान खान के साथ करने का मौका प्रियंका को मिला था, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया. हालांकि प्रियंका चोपड़ा को कई बार सलमान खान के साथ फिल्म करने का ऑफर मिला लेकिन वो किसी ना किसी वजह से फिल्म में तब्दील नहीं हो सका. ऐसा ही कुछ भारत (2019) की रिलीज के समय भी हुआ था.

‘लंदन ड्रीम्स' विपुल शाह के निर्देशन में बनी एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी, जो दो दोस्तों की कहानी बयान करती है—अजय देवगन और सलमान खानकी. फिल्म में असिन का किरदार था. लेकिन शुरूआती चर्चाओं में प्रियंका चोपड़ा ही इस भूमिका के लिए टॉप चॉइस थीं. 2008 के अंत में, जब प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट फाइनल हो रही थी, प्रियंका को ऑफर गया.

सलमान और प्रियंका की जोड़ी पहले ‘मुझसे शादी करोगी' (2004) में हिट साबित हो चुकी थी, इसलिए यह नया प्रोजेक्ट उनके फैंस के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट होता. लेकिन प्रियंका किसी वजह से इस रोल को नहीं कर सकीं. एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद खुलासा किया था, "मुझे ‘लंदन ड्रीम्स' का ऑफर मिला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुझे नहीं पता. मेरे सेक्रेटरी से बात हुई और चीजें आगे नहीं बढ़ीं.'

प्रियंका चोपड़ा ने लंदन ड्रीम्स को क्यों रिजेक्ट किया? अगर देखा जाए तो प्रियंका उस समय करियर को नई दिशा दे रही थीं. ‘दोस्ताना' (2008) और ‘मैरी कोम' जैसे रोल्स के बाद वे चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहती थीं. ‘लंदन ड्रीम्स' में असिन का किरदार ग्लैमरस लेकिन सीमित था, जो प्रियंका की महत्वाकांक्षा से मेल नहीं खाता था.

यह रिजेक्शन ‘भारत' से पहले का था, जहां प्रियंका ने शूटिंग शुरू होने के ठीक पहले निक जोनस से शादी के कारण प्रोजेक्ट छोड़ दिया. ‘भारत' में कैटरीना कैफ ने उनकी जगह ली, ठीक वैसे ही जैसे ‘लंदन ड्रीम्स' में असिन ने. हालांकि प्रियंका ने कई बड़ी फिल्मों को ना कहा. लेकिन हॉलीवुड में उन्होंने 'क्वांटिको' और 'सिटाडेल' जैसे प्रोजेक्ट से अपनी पहचान बनाई और आज वे हॉलीवुड एक बड़ा नाम हैं. 

Priyanka Chopra, London Dreams, Salman Khan, Entertainment News
