प्रियंका चोपड़ा बनेंगी द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 4 में मेहमान, एक्ट्रेस ने दिखाई झलक

द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 आने वाला है, जिसमें एक बार फिर कॉमेडियन कपिल शर्मा नए मेहमानों और अन्य कलाकारों कृष्णा अभिषेक, सुनील ग्रोवर और अर्चना पूरन सिंह के साथ दर्शकों को एंटरटेन करते हुए नजर आएंगे. जहां हाल ही में सामने आया था कि पहले एपिसोड में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पहले गेस्ट बनकर पहुंचेंगे तो वहीं. अब प्रियंका चोपड़ा ने बता दिया है कि वह द ग्रेट इंडियन शो के सीजन 4 में हिस्सा बनते हुए नजर आएंगी. एक्ट्रेस ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीज़न 4 के साथ शूटिंग करने से लेकर भारत ट्रिप की कुछ झलकियां इंस्टाग्राम पर शेयर कीं.

वीडियो में वह शो के लिए तैयार हो रही थीं, वैनिटी वैन में कपिल से मिल रही थीं, पैपराजी को पोज दे रही थीं, फैंस के साथ सेल्फी ले रही थीं और कार में बैठने से पहले उन्होंने सभी को “हैप्पी न्यू ईयर” कहा. वीडियो के आखिर में एक्ट्रेस ने कहा कि वह नहीं जाना चाहतीं क्योंकि न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए फ्लाइट बहुत “लंबी” है. कैप्शन में एक्ट्रेस ने बताया कि मुंबई “हमेशा नया लेवल बढ़ाता है,” और कहा कि वह हर बार इसकी स्पीड से मैच करने के लिए तैयार रहती हैं.

एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, “मुंबई हमेशा लेवल बढ़ाता है. मैं भी इसे और ऊपर उठाती हूं. जल्द फिर मुलाकात होगी…2026 में मिलते हैं #whirlwind.” इस पोस्ट से पहले ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा मुंबई में थोड़ी देर के लिए रुकीं, और एक्ट्रेस ने बताया कि वह सिर्फ 12 घंटे ही भारत में रूकी थीं. लुक की बात करें तो कपिल के शो के सेट पर, एक्ट्रेस फ्लोरल वन-पीस में, गले में स्टाइलिश स्कार्फ के साथ खूबसूरत लग रही थीं.

वर्कफ्रेंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा इन दिनों हैदराबाद में अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें साउथ स्टार महेश बाबू हैं, जिसे SS राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं. हाल ही में फिल्म के टाइटल का ऐलान हुआ था, जिसका नाम वाराणसी है.