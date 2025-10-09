विज्ञापन

प्रियंका चोपड़ा का करवाचौथ सेलिब्रेशन शुरू, दिखाया मेहंदी का डिजाइन, यूं छिपाया पति का नाम

प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टा पेज पर कुछ स्टोरीज शेयर की जिनमें उनकी मेहंदी की झलक दिखाई दी. प्रिंयका ने डिजाइन तो सिंपल ही लगाया लेकिन एक चीज से अपनी इस मेहंदी को खास बना लिया.

Read Time: 2 mins
Share
प्रियंका चोपड़ा का करवाचौथ सेलिब्रेशन शुरू, दिखाया मेहंदी का डिजाइन, यूं छिपाया पति का नाम
प्रियंका चोपड़ा ने हाथों में सजा ली मेहंदी
Social Media
नई दिल्ली:

इस वक्त देशभर में करवाचौथ की धूम है. सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और यही वो मौका होता है जब वे पूरे 16 श्रृंगार के साथ सजती-संवरती हैं. इस मौके पर हर किसी की चाह होती है कि अच्छी से अच्छी मेहंदी लगवाई जाए. ये शौक केवल आम महिलाओं को नहीं बल्कि बड़ी स्टार बन चुकीं एक्ट्रेसेज के साथ भी मामला कुछ ऐसा ही है. तभी तो करवाचौथ से दो दिन पहले ही हाथों में मेहंदी सजवा ली. हम बात कर रहे हैं देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की जो कि असल मायने में देसी गर्ल हैं. क्योंकि कोई भी त्योहार हो वो अपने विदेशी ससुराल में बढ़चढ़ कर सेलिब्रेट करती हैं. ऐसे में करवाचौथ को खास बनाना वो कैसे भूल सकती हैं. जी हां प्रियंका चोपड़ा का करवाचौथ सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और इसके लिए उन्होंने मेहंदी लगाने के साथ अपनी तैयारी और जश्न शुरू किया.

Latest and Breaking News on NDTV

प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टा पेज पर कुछ स्टोरीज शेयर की जिनमें उनकी मेहंदी की झलक दिखाई दी. प्रिंयका ने डिजाइन तो सिंपल ही लगाया लेकिन एक चीज से अपनी इस मेहंदी को खास बना लिया और वो था पति निक जोनस का नाम. प्रियंका ने अपनी हथेली पर मेहंदी में निक जोनस का पूरा नाम यानी कि निकोलस लिखा हुआ था. इसके बाद पीसी ने एक और तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में प्रियंका ने दिखाया कि उनकी बेटी मालती के हाथों पर भी मेहंदी लगी थी. ऐसा लगता है कि मालती को भी सजने संवरने का काफी शौक है.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Priyanka Chopra, Priyanka Chopra Karwa Chauth, Mehandi Design, Karwa Chauth 2025, Karwa Chauth 2025 Date, Karwa Chauth 2025 Kab Hai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com