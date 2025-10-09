प्रियंका चोपड़ा का करवाचौथ सेलिब्रेशन शुरू, दिखाया मेहंदी का डिजाइन, यूं छिपाया पति का नाम

इस वक्त देशभर में करवाचौथ की धूम है. सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और यही वो मौका होता है जब वे पूरे 16 श्रृंगार के साथ सजती-संवरती हैं. इस मौके पर हर किसी की चाह होती है कि अच्छी से अच्छी मेहंदी लगवाई जाए. ये शौक केवल आम महिलाओं को नहीं बल्कि बड़ी स्टार बन चुकीं एक्ट्रेसेज के साथ भी मामला कुछ ऐसा ही है. तभी तो करवाचौथ से दो दिन पहले ही हाथों में मेहंदी सजवा ली. हम बात कर रहे हैं देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की जो कि असल मायने में देसी गर्ल हैं. क्योंकि कोई भी त्योहार हो वो अपने विदेशी ससुराल में बढ़चढ़ कर सेलिब्रेट करती हैं. ऐसे में करवाचौथ को खास बनाना वो कैसे भूल सकती हैं. जी हां प्रियंका चोपड़ा का करवाचौथ सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और इसके लिए उन्होंने मेहंदी लगाने के साथ अपनी तैयारी और जश्न शुरू किया.

प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टा पेज पर कुछ स्टोरीज शेयर की जिनमें उनकी मेहंदी की झलक दिखाई दी. प्रिंयका ने डिजाइन तो सिंपल ही लगाया लेकिन एक चीज से अपनी इस मेहंदी को खास बना लिया और वो था पति निक जोनस का नाम. प्रियंका ने अपनी हथेली पर मेहंदी में निक जोनस का पूरा नाम यानी कि निकोलस लिखा हुआ था. इसके बाद पीसी ने एक और तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में प्रियंका ने दिखाया कि उनकी बेटी मालती के हाथों पर भी मेहंदी लगी थी. ऐसा लगता है कि मालती को भी सजने संवरने का काफी शौक है.