प्रियंका चोपड़ा के न्यू यॉर्क वाले करवा चौथ की 7 तस्वीरें, काम छोड़ पहुंचे पति निक, सास ने दिया सरप्राइज

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने बेटी मालती मैरी के साथ करवाचौथ सेलिब्रेट किया, जिसकी झलक देसी गर्ल ने फैंस के साथ शेयर की है. 

प्रियंका चोपड़ा ने न्यू यॉर्क में मनाया करवा चौथ
नई दिल्ली:

ग्लोबल सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने न्यू यॉर्क में करवा चौथ सेलिब्रेट किया, जिसकी झलक देसी गर्ल ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर की है. वहीं एक्ट्रेस ने बताया कि निक अपने टूर के बीच वक्त निकालकर पत्नी के साथ करवा चौथ सेलिब्रेट करने पहुंचे. तस्वीरों में उनका प्यार झलकता  नजर आ रहा है, जिसमें लाइमलाइट प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की बेटी मालती मैरी लेती हुई नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और कपल को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. 

इंस्टाग्राम पर 7 तस्वीरें प्रियंका चोपड़ा ने शेयर कीं, जिसके साथ देसी गर्ल ने कैप्शन में लिखा- सरप्राइज़!! पापा वापस आ गए हैं! बिजी टूर के बीच, जब वो घर आते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर साल करवा चौथ मेरे साथ मनाएं. 

आगे प्रियंका चोपड़ा ने सास की तारीफ में लिखा, मेरी सास मुझे एक दिन पहले सरगी भेजती हैं, और मेरी मां मेरा व्रत खुलवाने के लिएविकास खन्ना के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना लाती हैं. मेरे सपने तो बस यही थे. मेरी सच्ची चांद बनने के लिए शुक्रिया.

इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं प्रियंका चोपड़ा के करवाचौथ लुक पर खूब प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि एक्ट्रेस के भारतीय रीति रिवाजों को विदेश में भी फॉलो करने की तारीफ कर रहे हैं. 

प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह अपने हाथों की मेहंदी का डिजाइन फ्लॉन्ट करती नजर आई थीं. एक्ट्रेस ने मेहंदी पर निक का नाम भी लिखवाया. 

हालांकि सिर्फ प्रियंका ने ही नहीं, बल्कि उनकी बेटी मालती ने भी अपने नन्हें हाथों में मेहंदी लगाई. मालती के क्यूट छोटे हाथ बहुत ही प्यारे लगे.

प्रियंका ने कैप्शन में लिखा, "शिरीन चारनिया, इस करवाचौथ पर आपकी पसंद का काम कर रही हूं…"

बता दें कि निक और प्रियंका की जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में साल 2018 में शादी हुई थी. कपल ने हिंदू और ईसाई दोनों रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी, जिसके बाद साल 2022 में सेरोगेसी से कपल ने मालती को जन्म दिया. 

