प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती है कमाल की सिंगर, देसी गर्ल ने वीडियो शेयर कर सुनाई सुरीली आवाज

प्रियंका चोपड़ा अपने बिजी शेड्यूल के बाद फाइनली फिलहाल अपने घर पर हैं और खूब इंजॉय भी कर रही हैं. प्रियंका ने अपनी थैंक्सगिविंग पार्टी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की थैंक्सगिविंग की तस्वीरें
नई दिल्ली:

कई हफ्तों के बिजी वर्क शेड्यूल के बाद, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आखिरकार लॉस एंजिल्स में अपने घर वापस आ गई हैं ताकि वे अपने परिवार के साथ कीमती समय बिता सकें और अपनी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग मना सकें. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर परिवार के साथ अपने मजेदार और फन मोमेंट्स की एक झलक शेयर की और यह सब सोशल मीडिया यूजर्स और फैन्स को बहुत प्यारा लग रहा है.

प्रियंका चोपड़ा का कोजी थैंक्सगिविंग सेलिब्रेशन

रविवार (30 नवंबर) को प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर अपने पति निक जोनास और बेटी, मालती मैरी के साथ अपने मजेदार थैंक्सगिविंग सेलिब्रेशन और फैमिली मोमेंट्स की झलकियां शेयर कीं. पहली कुछ तस्वीरों में प्रियंका और निक, मालती के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिख रहे थे, जबकि अगली तस्वीरों में छोटी बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेल का मजा लेती दिखीं.

प्रियंका ने मालती का चेहरा दिखाए बिना एक छोटा वीडियो भी शेयर किया और गर्व से उनकी सिंगिंग स्किल्स दिखाईं. एक और क्लिप में मालती फर्श पर चॉक से अपना नाम लिखती दिख रही थीं, जबकि एक तस्वीर में वह एक्साइटमेंट से क्रीम फेंटती दिख रही थीं.

एक तस्वीर में प्रियंका अपनी मां, बेटी और निक के साथ पूजा करती दिख रही थीं, जबकि दूसरी में वह परिवार और दोस्तों के साथ थैंक्सगिविंग मनाते हुए एक लंबी टेबल पर बैठी दिख रही थीं. सेलिब्रेशन यहीं नहीं रुका, परिवार ने डार्ट्स का गेम भी एन्जॉय किया. प्रियंका एक वीडियो में बहुत खुश दिखीं, जिसमें वह निशाने पर लगने के बाद खुशी से नाचती हुई दिखीं.

तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने एक दिल को छू लेने वाला नोट भी लिखा, जिसमें लिखा था, “थोड़ी देर के लिए घर वापस. कभी-कभी मैं खुद को अपने चारों ओर की ब्यूटी, मिरैकल और प्यार को देखकर हैरान रह जाती हूं. इस थैंक्सगिविंग पर मैं सेहत, खुशी, साथ और जिंदगी की उन छोटी-छोटी खुशियों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्हें हम कभी-कभी हल्के में ले लेते हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “मैं अपने परिवार, दोस्तों, टीम और हर उस इंसान की बहुत शुक्रगुजार हूं जो इस क्रेजी राइड को आसान बनाता है. घर से इतना लंबा समय दूर बिताने के बाद मैं बस खुद को याद दिला रही हूं कि जिंदगी की सबसे अच्छी चीजों में से एक है अपने खास और प्यारे लोगों से घिरा रहना. बहुत शुक्रगुजार ❤️🙏🏽👌 सभी को थैंक्सगिविंग की गुड विशेज.”

