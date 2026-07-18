एस.एस. राजामौली ने प्रियंका चोपड़ा को खास अंदाज में विश किया बर्थडे, 'वाराणसी' का नया पोस्टर शेयर कर लिखा- जब वो मुस्कराती हैं

भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक एस.एस. राजामौली अब अपनी अगली बड़ी फिल्म वाराणसी लेकर आ रहे हैं. यह एक्शन-एडवेंचर फिल्म अगले साल रिलीज होगी. फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं. रिलीज से पहले ही वाराणसी देश की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में शामिल हो चुकी है. आज प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर राजामौली और वाराणसी की टीम ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में प्रियंका का एक नया दमदार पोस्टर और सेट से एक अनदेखी बिहाइंड-द-सीन्स फोटो शेयर की गई. साथ ही फिल्म में उनकी ऑन-स्क्रीन 'मंदाकिनी' को बर्थडे विश किया गया, जिसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए.

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टीम वाराणसी ने लिखा, "TEAM #Varanasi अपनी 'मंदाकिनी' यानी @priyankachopra को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं.आपकी जिंदगी में आगे भी ऐसे ही नए-नए एडवेंचर आते रहें. " वहीं एस.एस. राजामौली ने प्रियंका को बर्थडे विश करते हुए लिखा, "जब वो मुस्कुराती हैं, तो सिर्फ नजाकत नजर आती है. जब नहीं मुस्कुरातीं, तो सिर्फ आग नजर आती है. #Varanasi की मंदाकिनी... @PriyankaChopra."

प्रियंका चोपड़ा जोनस का मंदाकिनी वाला किरदार पहले ही लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा में है. उनके फर्स्ट लुक पोस्टर्स ने साफ कर दिया है कि वह फिल्म में एक दमदार और मजबूत किरदार निभाने वाली हैं. महेश बाबू के साथ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. वाराणसी को लेकर बढ़ते उत्साह के बीच अब हर कोई यह देखने का इंतजार कर रहा है कि प्रियंका इस किरदार में कितनी गहराई और दमदार परफॉर्मेंस लेकर आती हैं. ऊपर से एस.एस. राजामौली की भव्य सोच और शानदार कहानी कहने का अंदाज इस एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहा है.

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फिल्म को लेकर चर्चा तब और तेज हो गई, जब वाराणसी से महेश बाबू का रुद्र लुक, पृथ्वीराज सुकुमारन का कुंभा लुक और प्रियंका चोपड़ा जोनस का मंदाकिनी अवतार सामने आया. इन तीनों के फर्स्ट लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और देशभर में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह बढ़ा दिया. इन दमदार झलकियों के बाद अब फैंस इस भव्य फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो 7 अप्रैल 2027 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.