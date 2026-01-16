4 साल की हुई प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती, मरमेड थीम में मनाया गया बर्थडे, निक जोनस ने दिखाई PICS

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. वह कभी प्रोफेशनल तो कभी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ रही हैं. वह सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं. अब देसी गर्ल के खबरों में आने की वजह है उनकी लाडली बेटी मालती, जो कि अब चार साल की हो चुकी है. प्रियंका ने अपनी बेटी मालती के चौथे बर्थडे पर एक शानदार पार्टी रखी. इस पार्टी की थीम मरमेड थी. मालती का चौथा बर्थडे कितनी धूम-धाम से मनाया गया है, यह उन तस्वीरों में दिखता है, जो मालती के सुपर डैडी निक जोनस ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में मालती को मरमेड ड्रेस में देखा जा रहा है और वह इस ड्रेस में किसी जलपरी से कम नहीं लग रही हैं. बर्थडे की डेकोरेशन काफी रंग-बिरंगी है, जो सेलिब्रेशन की अलग ही वाइब्स दे रही हैं.

मालती का बर्थडे सेलिब्रेशन

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस दोनों ने अपनी लाडली के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिन्हें देखने के बाद कपल के फैंस के मालती पर प्यार लुटा रहे हैं. मालती के बर्थडे केक ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. केक पर डिज्नी की मशहूर किरदार एरियल और उसकी दोस्त सेबास्टियन की तस्वीर है. इस तस्वीर को शेयर कर प्रियंका ने इसके कैप्शन में लिखा है, 'मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो अब चार साल की हो गई'. इस मौके पर प्रियंका की मां मधु चोपड़ा ने अपनी नाती के लिए खूबसूरत और आशीर्वाद भरा मैसेज लिखा है. उन्होंने लिखा है, 'मालती ने मुझे नानी बनाकर मेरी जिंदगी में खुशियों को भर दिया है. आपको ढेर बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और जन्मदिन की शुभकामनाएं'.

समय से पहले हुआ था मालती का जन्म

प्रियंका चोपड़ा ने साल 2018 में निक जोनस से शादी रचाई थी और इस शादी में अंबानी फैमिली समेत कई बॉलीवुड स्टार्स भी पहुंचे थे. शादी के चार साल बाद प्रियंका चोपड़ा अपने पहले बच्चे की मां बनी थीं. प्रियंका ने साल 2022 में बेटी के रूप में मालती को जन्म दिया था. प्रियंका सरोगेसी के जरिए मां बनी थीं. प्रियंका और निक ने अपने कंबाइंड सोशल मीडिया पोस्ट में गुडन्यूज देते हुए लिखा था कि उनकी बेटी का जन्म समय से पहले हुआ है.

मालती अपने जन्म के बाद से 100 दिनों तक एनआईसीयू में रही थीं. इस वक्त प्रियंका और निक जोनस बहुत ज्यादा नर्वस फेज में थे, लेकिन अब मालती की खुशियां ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो राजामौली और महेश बाबू की फिल्म वाराणसी से प्रियंका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं.



