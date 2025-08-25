विज्ञापन

प्रियंका चोपड़ा के बचपन की 10 तस्वीरें, 5वीं पर तो पति निक जोनस भी लुटा चुके हैं प्यार, कहेंगे- हूबहू मालती

देसी गर्ल के नाम से मशहूर ग्लोबल सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा के बचपन की 10 तस्वीरों को फैंस ही नहीं बल्कि पति निक जोनस भी पसंद कर चुके हैं. 

प्रियंका चोपड़ा के बचपन की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

सिनेमा की दुनिया में जब बात असली टैलेंट की होती है, तो प्रियंका चोपड़ा का नाम जरूर लिया जाता है. 'प्रियंका चोपड़ा' सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मेहनत और जुनून की मिसाल का शानदार उदाहरण है. ग्लोबल स्टार के तौर पर जानी जाने वाली प्रियंका ने हर किरदार को दिल से निभाया. चाहे वह 'फैशन' की स्ट्रगल करने वाली मॉडल हो या 'मैरी कॉम' की दमदार बॉक्सर, '7 खून माफ' की रहस्यमयी महिला हो या 'क्वांटिको' की इंटरनेशनल एजेंट, उन्होंने हर बार साबित किया कि वह न केवल सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि हुनरमंद भी हैं. आज वह बेहतरीन लाइफस्टाइल जी रही हैं, लेकिन इसके पीछे मेहनत, दर्द और हिम्मत की सच्ची कहानी छिपी है. इसीलिए हम आपको प्रियंका चोपड़ा के बचपन की 10 तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जो फैंस का दिल जीत रही हैं. इतना ही नहीं पांचवी को तो एक्ट्रेस के पति निक जोनस ने भी हार्ट इमोजी शेयर करते हुए पसंद किया था. 

18 जुलाई 1982 को भारत के जमशेदपुर में जन्मीं प्रियंका ने अपनी आत्मकथा 'अनफिनिश्ड' में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 'जेंडर बायस' और 'सेक्सिस्ट' ट्रीटमेंट झेला है.

प्रियंका ने इस मानसिकता के खिलाफ जाकर अपनी शर्तों पर फिल्में चुनीं, जैसे 'मैरी कॉम', जिसमें उन्होंने बिना किसी ग्लैमर के असली किरदार निभाया, और 'बर्फी,' जिसमें उन्होंने एक ऑटिज्म से पीड़ित लड़की का किरदार निभाया.

दिलचस्प बात यह है कि इसमें उनका कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन लोग आज भी उसे प्रियंका की बेस्ट परफॉर्मेंस मानते हैं.

प्रियंका चोपड़ा को बचपन से ही अभिनय और कला के प्रति ज्यादा लगाव था. उन्होंने 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर देश-विदेश में अपनी पहचान बनाई.

इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और मेहनत के दम पर टॉप एक्ट्रेस बन गईं. प्रियंका ने एक्टिंग के साथ-साथ सिंगिंग, मॉडलिंग, और प्रोड्यूसिंग के तौर पर भी काम किया.

उनका सफर शुरू हुआ जब वह सिर्फ 17 साल की थीं और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर दुनिया के सामने आईं. यहीं से उनके अभिनय की कहानी भी शुरू होने लगी.

बॉलीवुड में उन्होंने कई जोखिम उठाए, जैसे फिल्म 'ऐतराज' में उन्होंने खलनायिका का किरदार निभाया और सबका दिल जीत लिया. उस दौर में हीरोइनें निगेटिव रोल करने से डरती थीं.

 उन्होंने 'अंदाज', 'मुझसे शादी करोगी?', 'कमीने', 'डॉन 2', 'अग्निपथ', 'बर्फी!', 'कृष 3', 'बाजीराव मस्तानी', 'डॉन 2', और 'द स्काई इज पिंक' जैसी शानदार फिल्में दी हैं.

बॉलीवुड के अलावा, प्रियंका ने हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई, खासकर टीवी शो 'क्वांटिको' में मुख्य भूमिका निभाकर. उन्होंने 'बेवॉच', 'इजंट इट रोमांटिक', 'द व्हाइट टाइगर', 'द मैट्रिक्स रिसरेक्शन्स', 'लव अगेन', 'द ब्लफ', और 'हेड्स ऑफ स्टेट' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो प्रियंका ने हॉलीवुड सिंगर निक जोनस से साल 2018 में शादी की थी. कपल की सरोगेसी से एक बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस भी हैं, जिसकी वह तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. 

