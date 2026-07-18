क्या हुमा कुरैशी बेबी डू डाई डू स्टार रचित सिंह से कर रही हैं शादी ? एक्टर बोले- सोच रहा हूं मम्मी का नंबर दे दूं

एक्टर रचित सिंह ने बेबी डू डाई डू में हुमा कुरैशी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था. हाल ही में उन्होंने अपनी को-स्टार से शादी की अफवाहों पर बात की है. दोनों को पब्लिक इवेंट्स में एक साथ देखा गया, दोनों पैपराजी के लिए पोज देते हुए देखे गए, जिसके बाद दोनों के कथित रोमांस की अफवाहें उड़ी. ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि वे इस साल अक्टूबर या नवंबर में शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन एक्टर ने अब ऐसी सभी अफवाहों पर रोक लगा दी है.

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, रचित सिंह ने इन अटकलों पर हंसते हुए कहा, "पता नहीं कौन, कहां मेरी शादी करा रहा है." इस चर्चा से खुश होकर, उन्होंने कहा, "मैं सोच रहा हूं अपनी मम्मी का नंबर दे दूं. सब लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं."

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यह सब कैसे शुरू हुआ

हुमा कुरैशी और रचित सिंह के रिश्ते की अफवाहों ने तब जोर पकड़ा जब दोनों को एक सेलिब्रिटी वेडिंग रिसेप्शन में एक साथ देखा गया. बाद में उनके पब्लिक में दिखने से डेटिंग की अफवाहों को और हवा मिली, और आखिरकार ऐसी खबरें आईं कि एक्टर इस साल के आखिर में शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं.

बेबी डू डाई डू के प्रमोशन के दौरान, हुमा ने फिल्म इंडस्ट्री में रचित के सफर की तारीफ करते हुए एक दिल को छू लेने वाला सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया. अपने नोट में हुमा ने याद किया कि कैसे वह एक्टर बनने के सपने लेकर बनारस से मुंबई आए थे. उन्होंने बताया कि कैसे वह एक्टिंग कोच और मेंटर के तौर पर पर्दे के पीछे सालों तक काम करते रहे और आखिरकार खुद लाइमलाइट में आए.

"जब मैं पहली बार रचित से मिली, तो जिस चीज ने मुझे इम्प्रेस किया, वह सिर्फ उनका टैलेंट नहीं था, बल्कि उनका सब्र और हिम्मत थी... एक दशक से ज्यादा समय से उन्होंने ऐसे परफॉर्मर्स को कोचिंग, मेंटरशिप और ट्रेनिंग दी है जो आगे चलकर स्टार बने. वह कैमरे के पीछे, रिहर्सल रूम में और वर्कशॉप में खड़े होकर दूसरों को चमकने में मदद करते थे. यही बात मुझे उनमें सबसे ज्यादा पसंद है. उन्होंने कभी यह मानना ​​नहीं छोड़ा कि उनकी बारी आएगी."

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उनकी सफलता को "कड़ी मेहनत, कंसिस्टेंसी और अपने काम में भरोसे" का नतीजा बताते हुए हुमा ने एक एक्टर के तौर पर उनके नए दौर में उनका स्वागत किया. "यह रातों-रात मिली सफलता की कहानी नहीं है. यह उन सालों का नतीजा है जब कोई देख नहीं रहा था. उन्होंने लिखा, तुमने मुश्किल काम पहले ही कर लिया है. अब... स्टेज तुम्हारा है, सिद्धू."

रचित सिंह कौन हैं?

रचित सिंह ने कर्मा कॉलिंग सीरीज से डेब्यू किया था. बाद में उन्हें थम्मा फिल्म में देखा गया, जो उनकी बॉलीवुड में पहली फिल्म थी.