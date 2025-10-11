विज्ञापन

प्रेग्नेंट परिणीति चोपड़ा ने रखा पति राघव चड्ढा के लिए करवा चौथ का व्रत, फोटो से नहीं हटेंगी नजरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस  परिणीति चोपड़ा ने प्रेग्नेंसी में पति राघव चड्ढा के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, जिसकी तस्वीरें उन्होंने फैंस के साथ शेयर कीं.

परिणीति चोपड़ा ने प्रेग्नेंसी में रखा करवा चौथ का व्रत
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस  परिणीति चोपड़ा प्रेग्नेंट हैं, जो अपने पति और राजनेता राघव चड्ढा के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट के साथ अपना पहला करवा चौथ मनाया. होने वाली मां ने अपने पति के लिए पारंपरिक व्रत रखा और उन्हें अपने जीवन का प्यार बताया. इस उत्सव की तस्वीरें शेयर करते हुए, परिणीति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, "मेरे चांद, मेरे जीवन का प्यार. करवा चौथ की शुभकामनाएं."

इन तस्वीरों ने फैंस को करवाचौथ सेलिब्रेशन की झलक दिखाई. एक फोटो में, एक्ट्रेस छलनी से अपने पति को देखने की पारंपरिक रस्म निभाती हुई दिखाई दे रही थीं, जबकि राघव पूजा की थाली पकड़े हुए थे. एक और कैंडिड पल में दोनों एक साथ बैठकर बात करते हुए नजर आए, जो माता-पिता बनने के बाद उनके पहले करवा चौथ के सार को दिखाता है. 

परिणीति ने इस मौके पर कुछ निजी बातें भी शेयर कीं. एक तस्वीर में, उन्होंने पेस्टल गुलाबी और पीले रंग की पोशाक पहने हुए अपने प्यारे बेबी बंप की झलक फैंस को दिखाई. और तस्वीर में आधे चांद और दिल के इमोटिकॉन्स भी जोड़े.

एक अन्य स्टोरी में कस्टमाइज़्ड जूतियों की एक जोड़ी का क्लोज़-अप दिखाया गया, जिन पर "P" और "R" के शुरुआती अक्षर और उनकी शादी की तारीख, 24 सितंबर, 2023, खूबसूरती से अंकित थी. इस जोड़े ने इस साल अगस्त में प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी, और एक्ट्रेस ने पुष्टि की थी कि वे 2025 के अंत तक अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. 

बता दें कि परिणीति और राघव ने सितंबर 2023 में राजस्थान के उदयपुर में एक निजी लेकिन भव्य समारोह में शादी के बंधन में बंध गए, जिसमें करीबी परिवार, दोस्त और राजनीतिक गणमान्य लोग शामिल हुए थे. 2023 की शुरुआत में अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाने से पहले दोनों ने कई महीनों तक डेट किया था.

वर्कफ्रंट की बात करें तो परिणीति एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने YouTube चैनल की घोषणा की, जहां वह विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न लोगों का इंटरव्यू लेती नजर आएंगी. उनके पॉडकास्ट के पहले मेहमान कोई और नहीं बल्कि उनके पति राघव चड्ढा थे

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
