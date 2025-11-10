3 दिन में 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म, 7 नवंबर को रिलीज हुई तो छोड़ा जटाधारा और हक को पीछे

7 नवंबर को रिलीज हुई जटाधारा या हक नहीं बल्कि हॉलीवुड की फेमस साइंस फिक्शन फ्रेंचाइजी प्रिडेटर की नई फिल्म प्रिडेटर: बैडलैंड्स बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने रिलीज के सिर्फ तीन दिनों में ही भारत में 9.10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जबकि ग्लोबली फिल्म का कलेक्शन 100 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है. डैन ट्रेचेनबर्ग के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. बता दें, डैन इससे पहले प्रे जैसी सुपरहिट फिल्म भी बना चुके हैं.

तीन दिन में भारत में 8.7 करोड़ की कमाई

प्रिडेटर: बैडलैंड्स 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने पहले दिन 2.4 करोड़, दूसरे दिन 3.45 करोड़ और तीसरे दिन 2.92 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. भारत में जहां ये फिल्म लगातार कमाई के नए आंकड़े छू रही है, वहीं अमेरिका में शुरुआती हफ्ते में ही 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ओपनिंग लेकर सबको चौंका दिया. कुल मिलाकर फिल्म की ग्लोबल कमाई अब 8 करोड़ डॉलर यानी करीब 100 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है.

रोमांच और एक्शन से भरपूर है फिल्म की कहानी

डैन ट्रेचेनबर्ग के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एले फैनिंग, दिमित्रियस शूस्टर-कोलोआमाटांगी, माइक होमिक और रोहिनाल नायरन जैसे कलाकार लीड रोल में हैं. कहानी इंसानों और एलियन प्रिडेटर के बीच होने वाली जबरदस्त जंग को दिखाती है. प्रिडेटर: बैडलैंड्स में पुराने प्रिडेटर यूनिवर्स की झलक के साथ नई कहानी और एडवेंचर का मज़ा भी देखने को मिलता है. फिल्म की रफ्तार को देखते हुए माना जा रहा है कि जल्द ही ये भारत में 15 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है.

गौरतलब है कि यामी गौतम और इमरान हाशमी की हक ने 3 दिनों में 8.50 करोड़ की कमाई की है. जबकि वर्ल्डवाइड यह आंकड़ा 10 करोड़ के आसपास का है. जबकि सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की जटाधारा भारत में 3 से 4 करोड़ की ही कमाई हासिल कर पाई है.