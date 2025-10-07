विज्ञापन

Predator Badlands Trailer: शिकारी बना शिकार, नई दुनिया में अजीबोगरीब प्राणियों का हाहाकार- देखें प्रेडेटर बैडलैंड्स का ट्रेलर

Predator Badlands Final Hindi Trailer: 'प्रेडेटर: बैडलैंड्स' का धमाकेदार फाइनल हिंदी ट्रेलर रिलीज हो गया है.

Predator Badlands Final Hindi Trailer: जानें कैसा है शिकारी बना शिकार, प्रेडेटर बैडलैंड्स ट्रेलर
नई दिल्ली:

हॉलीवुड की मशहूर फिल्म फ्रेंचाइजी प्रेडेटर (Predator) अब एक नए और रोमांचक अध्याय के साथ लौट रही है. बहुप्रतीक्षित फिल्म प्रेडेटर: बैडलैंड्स (Predator: Badlands) का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया है. 'प्रेडेटर: बैडलैंड्स' का निर्देशन डैन ट्रैचनबर्गने किया है, जिन्होंने पहले प्रे (2022) जैसी सराही गई फिल्म से दर्शकों को प्रभावित किया था. एक बार फिर दर्शक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिसकी झलक पहली बार 1987 में मिली थी. प्रेडेटर: बैडलैंड्स (Predator: Badlands Trailer) के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, रहस्यमय ग्रहों के दृश्य और “प्रेडेटर बनाम प्रेडेटर” की अनोखी लड़ाइयां दिखाई गई हैं, जो इस फ्रेंचाइजी में पहली बार देखने को मिलेंगी.

कहानी भविष्य की दुनिया में सेट है, जहां “सबसे खतरनाक ग्रह” पर एक युवा प्रेडेटर को अपने ही कबीले से निकाल दिया जाता है. वह एक आधे टूटे हुए एंड्रॉयड थिया के साथ हाथ मिलाता है. दोनों मिलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन की तलाश में निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें नई प्रजातियों और प्रतिद्वंद्वी प्रेडेटर्स से जिंदगी और मौत की जंग लड़नी पड़ती है.

फिल्म के निर्माता जॉन डेविस, डैन ट्रैचनबर्ग, मार्क टॉबरऑफ, बेन रोसेनब्लेट और ब्रेंट ओकॉनर हैं, जबकि पटकथा डैन ट्रैचनबर्ग और पैट्रिक ऐइसन ने लिखी है. यह फिल्म  जिम थॉमस और जॉन थॉमस द्वारा रचित मूल पात्रों पर आधारित है. स्टूडियो ने पुष्टि की है कि प्रेडेटर: बैडलैंड्स (Predator: Badlands) भारत में 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म को English, Hindi, Tamil और Telugu भाषाओं में एक साथ रिलीज किया जाएगा, ताकि देशभर के दर्शक इस विज्ञान-फंतासी और थ्रिलर अनुभव का मज़ा ले सकें.

Predator Badlands Final Hindi Trailer, Predator Badlands Hindi Trailer, Predator Badlands Final Trailer, Hollywood, Hollywood News
