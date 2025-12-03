विज्ञापन

हेमा मालिनी के दर्द से अनजान नहीं रहीं धर्मेंद्र की पहली पत्नी, कहा था- मैं हेमा की जगह होती, तो वो नहीं करती जो...

धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की शादी अक्सर विवादों में रही, लेकिन हैरानी की बात है कि पहली पत्नी प्रकाश कौर ने हेमा के दर्द को समझा. एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो जानती हैं हेमा ने क्या झेला...जानें पूरी बात.

Read Time: 3 mins
Share
हेमा मालिनी के दर्द से अनजान नहीं रहीं धर्मेंद्र की पहली पत्नी, कहा था- मैं हेमा की जगह होती, तो वो नहीं करती जो...
धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हमेशा चर्चा में रही, क्योंकि जब दोनों ने शादी की, तब धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे. उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर चार बच्चों की मां थीं. ऐसे में हेमा के लिए ये रिश्ता बेहद कठिन रहा. वो अपनी दोनों बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल के साथ अकेले रहती थीं और धर्मेंद्र उनसे मिलने आते थे. लेकिन उन्होंने खुद को उनके पहले परिवार से पूरी तरह अलग रखा. हेमा मालिनी का दर्द किसी और ने समझा हो या न समझा हो. हैरानी की बात ये है कि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कभी हेमा के दर्द को दरकिनार नहीं किया. वो खुद एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उन्हें अंदाजा था कि हेमा ने क्या सहा और झेला.

यह भी पढ़ें: आर्यन खान ने दिग्गजों को पछाड़ 2025 के टॉप 10 डायरेक्टर्स की लिस्ट में बनाई जगह

प्रकाश कौर ने समझा दर्द

1981 में स्टारडास्ट के साथ बातचीत में प्रकाश कौर ने साफ कहा था कि लोगों को हेमा को दोष देने की बजाय उनकी स्थिति को समझना चाहिए. प्रकाश कौर को हेमा का पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी करना पसंद नहीं आया. उन्होंने कहा था, 'मैं समझ सकती हूं कि हेमा पर क्या गुजर रही है. उसे भी दुनिया, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का सामना करना पड़ता है. लेकिन अगर मैं हेमा की जगह होती, तो मैं वो नहीं करती जो उसने किया. एक औरत होने के नाते, मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती हूं. लेकिन एक पत्नी और एक मां होने के नाते, मैं उन्हें मंजूर नहीं करती.'

Latest and Breaking News on NDTV

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी

मां से हुई मुलाकात

धर्मेंद्र के परिवार से सिर्फ उनकी मां ऐसी थीं जो हेमा मालिनी से मिलने गई थीं. हेमा ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि जब वो ईशा देओल के जन्म की तैयारी कर रही थीं. तब धर्मेंद्र की मां सतवंत कौर उनसे अचानक जुहू के एक डबिंग स्टूडियो में मिलने आईं. हेमा ने लिखा, .मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा बेटा, खुश रहो हमेशा. उस पल ने मुझे एहसास कराया कि मैं पूरी तरह अकेली नहीं हूं. उन्होंने ये भी बताया कि धर्मेंद्र के पिता बेहद खुशमिजाज थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Hema Malini, Prakash Kaur
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com