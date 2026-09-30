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Prahar Trailer Release: CST स्टेशन पर लॉन्च हुआ राजकुमार राव की 'प्रहार' का ट्रेलर, 26/11 केस में उज्ज्वल निकम की कानूनी लड़ाई दिखाएगी फिल्म

26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद न्याय की लड़ाई को दिखाने वाली फिल्म 'प्रहार- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' का ट्रेलर मुंबई के ऐतिहासिक CST स्टेशन पर लॉन्च किया गया. मेकर्स के मुताबिक, फिल्म केवल हमले की कहानी नहीं बल्कि उसके बाद अदालत में चली लंबी कानूनी लड़ाई, साहस और कर्तव्य की भावना को भी सामने लाएगी.

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Prahar Trailer Release: CST स्टेशन पर लॉन्च हुआ राजकुमार राव की 'प्रहार' का ट्रेलर, 26/11 केस में उज्ज्वल निकम की कानूनी लड़ाई दिखाएगी फिल्म
26/11 की अदालत तक पहुंची लड़ाई को पर्दे पर लाएगी प्रहार
नई दिल्ली:

मुंबई के प्रतिष्ठित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CST) पर मंगलवार को दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स की फिल्म ‘प्रहार- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' का ट्रेलर लॉन्च किया गया. इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम भी मौजूद रहे. फिल्म 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद हुई कानूनी लड़ाई और इस मामले में उज्ज्वल निकम की भूमिका पर केंद्रित है.

CST को ट्रेलर लॉन्च के लिए चुने जाने की वजह भी 26/11 से जुड़ी है. यह वही स्टेशन है, जो 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की भयावह यादों का हिस्सा रहा है. उस हमले ने मुंबई को गहरे जख्म दिए थे. हमले के बाद जहां शहर ने अपने घावों से उबरने की कोशिश की, वहीं अदालत में भी न्याय की एक लंबी लड़ाई शुरू हुई. ‘प्रहार' इसी लड़ाई के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पर्दे पर लेकर आ रही है.

फिल्म में राजकुमार राव उज्ज्वल निकम की भूमिका निभा रहे हैं. ट्रेलर में उनके किरदार को एक ऐसे वकील के तौर पर दिखाया गया है, जो 26/11 मामले में न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है. फिल्म केवल उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व पर नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, सोच, जिम्मेदारियों और उस दौर से जुड़े व्यक्तिगत पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करती है. वामिका गब्बी भी फिल्म का हिस्सा हैं.

फिल्म का निर्देशन अविनाश अरुण धावरे ने किया है. उन्होंने कहा कि ‘प्रहार' का मकसद सिर्फ उस घटना को दोहराना नहीं है, जिसे देश पहले से जानता है, बल्कि यह दिखाना भी है कि सुर्खियां खत्म होने के बाद क्या हुआ और उसके बाद न्याय की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ी.

अविनाश ने कहा, “प्रहार सिर्फ उस घटना को दोहराने की कोशिश नहीं है, जिसे हम पहले से जानते हैं. यह उन चीजों को देखने की कोशिश है, जो सुर्खियां खत्म होने के बाद हुईं. उन लोगों, सवालों और न्याय की उस तलाश को समझने की कोशिश है, जो इसके बाद शुरू हुई. उज्ज्वल निकम की यात्रा ने हमें उस दुनिया में प्रवेश करने का एक रास्ता दिया. चुनौती यह थी कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित कहानी को इस तरह बताया जाए कि दर्शक इसके केंद्र में मौजूद व्यक्ति से जुड़ सकें. मैं चाहता था कि फिल्म मानवीय, ईमानदार और जमीन से जुड़ी महसूस हो और साथ ही जो कुछ हुआ उसकी गंभीरता भी बनी रहे.”

राजकुमार राव बोले- उज्ज्वल निकम का किरदार निभाना बड़ी जिम्मेदारी

उज्ज्वल निकम की भूमिका निभाने वाले राजकुमार राव ने कहा कि इस किरदार को निभाना उनके लिए भावनात्मक रूप से बड़ी जिम्मेदारी थी. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ एक चर्चित सार्वजनिक व्यक्ति की नकल नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनके पीछे मौजूद इंसान को समझना चाहते थे.

राजकुमार ने कहा, “उज्ज्वल निकम का किरदार निभाना शुरू से ही मेरे लिए दिल से महसूस की गई एक जिम्मेदारी थी. वह एक वास्तविक व्यक्ति हैं, जिनका काम मुंबई के इतिहास के सबसे मुश्किल अध्यायों में से एक से गहराई से जुड़ा है. मैं सिर्फ एक सार्वजनिक व्यक्ति को दोहराना नहीं चाहता था, बल्कि उस नाम के पीछे मौजूद इंसान, उनके विश्वास और कर्तव्य की भावना को समझना चाहता था. ‘प्रहार' पर काम करना मेरे लिए बहुत विनम्र करने वाला अनुभव रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम उनकी कहानी को वह सम्मान दे पाए हैं, जिसकी वह हकदार है.”

उज्ज्वल निकम ने कहा- 26/11 को देश कभी नहीं भूल सकता

फिल्म के केंद्र में मौजूद उज्ज्वल निकम ने भी ट्रेलर लॉन्च के दौरान अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि 26/11 मुंबई और देश के इतिहास का ऐसा अध्याय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. निकम ने कहा, “26/11 एक ऐसा अध्याय है, जिसे मुंबई और हमारा देश कभी नहीं भूल सकता. उस मामले से मेरा जुड़ाव एक ऐसी जिम्मेदारी थी, जिसे मैंने इस समझ के साथ निभाया कि हर फाइल, हर सबूत और अदालत में रखी गई हर दलील के पीछे उन लोगों की वास्तविक जिंदगी थी, जो इससे प्रभावित हुए थे.”

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उन्होंने आगे कहा, “जब मैडॉक फिल्म्स ने इस सफर को पर्दे पर लाने के बारे में मुझसे बात की, तो मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया. आज इस कहानी को दर्शकों के सामने आते देखना मेरे लिए भावुक पल है. मुझे उम्मीद है कि ‘प्रहार' सिर्फ उन घटनाओं की याद नहीं दिलाएगी, बल्कि न्याय की तलाश में साहस, कर्तव्य और विश्वास के महत्व को भी सामने रखेगी. मुझे लगता है कि टीम ने बहुत शानदार और ईमानदार काम किया है.”

दिनेश विजान ने सुनाया CST से अपना कनेक्शन

फिल्म के निर्माता और मैडॉक फिल्म्स के संस्थापक दिनेश विजान ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान CST से अपने पुराने जुड़ाव का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि कॉलेज के दिनों में वह इसी स्टेशन से ट्रेन लेकर कॉलेज जाया करते थे. दिनेश विजान ने कहा, “CST मेरी कॉलेज की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा था. मैं हर दिन इसी स्टेशन से ट्रेन लेकर कॉलेज जाता था. फिर 26/11 की रात सब कुछ बदल गया. मुंबई रुक गई थी और फिर भी मुझे याद है कि अगले दिन पूरा शहर उठा, ट्रेन पकड़ी और अपने काम पर चला गया. यही इस शहर की प्रोफेशनलिज्म और इसकी भावना है.”

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उस आतंक को भूल या माफ कर सकते हैं, जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था. ‘प्रहार' मैडॉक फिल्म्स की अब तक की सबसे ईमानदार फिल्मों में से एक है. यह उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने उस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई और जिसकी वजह से मुंबई की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई.” ‘प्रहार- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' का निर्माण दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स ने किया है. फिल्म में राजकुमार राव और वामिका गब्बी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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