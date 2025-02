आ गया, आ गया, प्रभास की इस फिल्म में काम करने का सुनहरा मौका आ गया, आप भी कर सकते हैं अप्लाई

बाहुबली, सालार, आदिपुरुष जैसी पैन इंडिया फिल्म कर चुके साउथ सुपरस्टार प्रभास आप अपनी अगली फिल्म स्पिरिट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. जिसका डायरेक्शन संदीप रेड्डी वांगा करेंगे, जिन्होंने एनिमल फिल्म को भी डायरेक्ट किया था. दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर कमाल करने वाली है. लेकिन यह फिल्म शूटिंग से पहले ही आकर्षण का केंद्र बन गई है, क्योंकि डायरेक्टर्स ने कास्टिंग कॉल की घोषणा की है. जी हां, जो लोग फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं वह इस फिल्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नए चेहरों की तलाश कर रहे हैं. जिससे नए कलाकारों को चमकने का सुनहरा मौका मिल सकें. आइए आपको बताते इस फिल्म के लिए कौन और कैसे आवेदन कर सकता है.

कौन कर सकता है प्रभास की फिल्म के लिए अप्लाई

रिपोर्ट्स के अनुसार, स्पिरिट फिल्म के लिए टीम फिल्मों या थिएटर से बैकग्राउंड रखने वाले एक्टर्स की तलाश कर रही हैं. अगर आपका बैकग्राउंड थिएटर से है या आपको एक्टिंग करने का शौक है तो आप इस मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं.

कैसे करें एक्टिंग के लिए अप्लाई?

प्रभास की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपनी दो लेटेस्ट फोटो, दो मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें आप अपना नाम, अपना बैकग्राउंड और अपना एक्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करें. इसे spirit.bhadrakalipictures@gmail.com ईमेल आईडी पर शेयर करना है. आपका वीडियो पसंद आने पर आपको वहां से कॉल आएगी.

We're calling all aspiring actors for an exciting casting opportunity in our film, "Spirit". pic.twitter.com/DgLZ5kIvNO