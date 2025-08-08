विज्ञापन

होमबाले फिल्म्स का बड़ा धमाका, प्रभास और ऋतिक रोशन को किया साइन, फैंस हुए एक्साइटेड

महावतार नरसिम्हा की कामयाबी के चलते फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने मुंबई में हुई एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स का खुलासा करते हुए ऋतिक रोशन को साइन करने की बात कही.

होमबाले फिल्म्स ने ऋतिक-प्रभास को किया साइन
फिल्म प्रोडक्शन हाउस होमबाले फिल्म्स (Hombale Films) ने कुछ ही वक्त में इंडस्ट्री में अपना दबदबा बना लिया है और पिछले कुछ वक्त में उन्होंने कंतारा, सालार, केजीएफ फ्रैंचाइज और गोट लाइफ जैसी कामयाब पैन इंडिया फिल्मों का निर्माण किया है. हाल ही में आई उनकी ऐनिमेशन फिल्म महावतार नरसिम्हा ने भी इतिहास रच दिया है, क्योंकि यह देश की पहली ऐनिमेशन फिल्म है, जिसने कारोबार के मामले में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है और महावतार यूनिवर्स से अभी 6 फिल्में और आनी बाकी हैं.

महावतार नरसिम्हा की कामयाबी के चलते फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने मुंबई में हुई एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स का खुलासा करते हुए ऋतिक रोशन को साइन करने की बात कही. बातचीत के दौरान होमबाले फिल्म्स से चालुवे गौड़ा ने कहा, "हमारी सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म का कंतारा पहला चैप्टर (कंतारा का प्रीक्वल )अक्टूबर को रिलीज़ हो रहा है. उसके बाद हमारी अगली फ़िल्म सालार 2 आएगी. इसके अलावा, हमने प्रभास सर के साथ दो और फिल्में साइन की हैं.

साथ ही, ऋतिक रोशन के साथ भी एक प्रोजेक्ट साइन किया है, जो अभी बहुत शुरुआती दौर में है. कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं जो फिलहाल शुरुआती चरण में हैं, जिनका खुलासा सही समय पर किया जाएगा. हम इन सबको लेकर काफी उत्साहित हैं. फिलहाल महावतार नरसिम्हा बॉक्स ऑफिस पर कहर ढा रही है और उम्मीद है कि दर्शकों को इसके बाद आने वाली फिल्म महावतार परशुराम का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा.

