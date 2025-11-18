महेश बाबू की वाराणसी इवेंट की एंट्री जाएंगे भूल, जब देखेंगे प्रभास की बाहुबली इवेंट में एंट्री, छूट गई थी राजामौली की हंसी

साउथ इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी का टीजर रिलीज होने के बाद ये फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है. एसएस राजामौली ने इससे पहले बाहुबली जैसी फिल्म भी डायरेक्ट की है, जिसमें प्रभास नजर आए थे. फिल्म में उनकी एंट्री एक बड़े से शिवलिंग को थामे होती है, तो वहीं वाराणसी फिल्म में महेश बाबू हाथ में त्रिशूल थामे बैल पर सवार होकर आते हैं. बाहुबली और वाराणसी फिल्म में दोनों स्टार्स की एंट्री कमाल थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन जब दोनों की एंट्री हुई तो महेश बाबू जहां बैल पर सवार होकर आए, तो प्रभास की क्यूटनेस ने फैंस का दिल जीत लिया, आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसा ही वीडियो.

प्रभास और महेश बाबू का वायरल वीडियो

इंस्टाग्राम पर filmibuff_frames नाम से बने पेज पर प्रभास और महेश बाबू का एक वीडियो पोस्ट किया गया हैं. इसमें दोनों एसएस राजामौली की फिल्म के इंट्रोडक्शन में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं. शुरुआत में महेश बाबू एक आर्टिफिशियल बैल के ऊपर बैठकर हाथ में त्रिशूल लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री कर रहे हैं, ये एंट्री वाराणसी फिल्म के टीजर लॉन्च के दौरान की है. तो वहीं, दूसरे वीडियो में प्रभास एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली के लिए स्टेज पर एंट्री करते हैं और काफी शरमाते हुए नजर आ रहे हैं. उनके आजू-बाजू डांस गर्ल्स दिख रहे हैं और प्रभास खड़े-खड़े शर्मा रहे हैं, जिसे देखकर डायरेक्टर राजामौली भी हंसी से लोटपोट हो गए.

प्रियंका चोपड़ा के अपोजिट नजर आएंगे महेश बाबू

बता दें कि एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी में लीड रोल में महेश बाबू नजर आएंगे, उनके अपोजिट बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगी. बाहुबली और आरआरआर के बाद एसएस राजामौली एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जो दर्शकों को एक पौराणिक यात्रा पर ले जाएगी. इस प्रोजेक्ट की वो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, हाल ही में 15 नवंबर को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया. उसके साथ ही साढे तीन मिनट का एक टीजर भी शेयर किया गया है, जिसमें वाराणसी की पौराणिक कथा को दिखाया गया है. शुरुआत में मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है. उसके बाद वाराणसी के घाट के दर्शन होते हैं, इस टीजर के रिलीज होते से ही इंटरनेट पर तहलका मच गया और फैंस को भी ये बहुत पसंद आ रहा है. बताया जा रहा है कि ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी.