Photos: कभी पति के साथ रोमांटिक मोमेंट तो कभी बिटिया की देखभाल, प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की अनदेखी फोटो

प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली फोटोज शेयर करती रहती हैं. इस बार फिर जब उन्होंने तस्वीरें शेयर की तो फैन्स तारीफ किए बिना नहीं रह पाए.

प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की अपनी पर्सनल मोमेंट्स की तस्वीरें
नई दिल्ली:

प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली मोमेंट्स की कई तस्वीरें शेयर करके फैंस को खुश किया. कुछ तस्वीरों में वह अपने पति निक जोनस के साथ कुछ प्यारे पल बिताती नजर आईं. एक्ट्रेस ने अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास के साथ भी कुछ खुशी के पल शेयर किए. तस्वीरें शेयर करते हुए प्रियंका ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "बस कुछ रैंडम पल... घर पर रहना अच्छा लगा." कुछ दिन पहले निक और प्रियंका ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के 7 साल पूरे किए. इस खास मौके पर निक ने प्रियंका के साथ एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, "मेरी ड्रीम गर्ल से शादी के 7 सालय".

बता दें कि निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में एक ग्रैंड सेरेमनी में शादी की थी. इस कपल ने जनवरी 2022 में सरोगेसी के जरिए अपनी पहली बच्ची मालती मैरी चोपड़ा जोनास का वेलकम किया. प्रोफेशनल फ्रंट पर प्रियंका एसएस राजामौली की मचअवेटेड फिल्म वाराणसी में नजर आने वाली हैं. हाल ही में वह अपनी फिल्म के लान्च इवेंट के लिए भारत आई हुई थीं. यहां उनका देसी लुक काफी पसंद किया गया था. वह इस प्रोजेक्ट में मंदाकिनी का रोल निभाएंगी. 

प्रियंका के पास फ्रैंक ई.फ्लावर्स के डायरेक्शन में बन रही एक एक्शन ड्रामा फिल्म द ब्लफ भी है. इस फिल्म में कार्ल अर्बन, इस्माइल क्रूज कॉर्डोवा, सफिया ओकले-ग्रीन और टेमुएरा मॉरिसन सहित कई कलाकार हैं. इसके अलावा, वह स्पाई थ्रिलर सीरीज में रिचर्ड मैडेन के साथ अपने रोल को फिर से निभाते हुए सिटाडेल सीजन 2 में वापसी करेंगी.

