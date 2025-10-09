विज्ञापन

पूजा भट्ट ने शेयर की यंग दिनों की वो फोटो, जब पहली बार बनी थीं प्रोड्यूसर, फैंस बोले- 90s का दशक...

पूजा भट्ट ने पुराने दिन याद किए और फिल्म 'तमन्ना' का पोस्टर शेयर कर दिल की बात बताई. 

पूजा भट्ट ने इंस्टाग्राम पर शेयर की यंग दिनों की फोटो
बॉलीवुड के नब्बे के दशक की बोल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेस पूजा भट्ट फिल्मी पर्दे से गायब हैं. लेकिन, खुद का ऑडियो पॉडकास्ट 'द पूजा भट्ट शो' होस्ट करती हैं और अलग-अलग हस्तियों के साथ नजर आती हैं. इस शो में सिर्फ बातचीत ही सुनाई देती है. अब एक्ट्रेस ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए अपनी पुरानी फिल्म का पोस्टर शेयर किया है. पूजा भट्ट ने फिल्म 'तमन्ना' का अपना लुक शेयर किया है. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "तमन्ना (1997) का मेरा एक पसंदीदा गाना… निर्माता के तौर पर मेरी पहली फिल्म, अनु मलिक हमेशा हमें दिल से निकला संगीत देने के लिए शुक्रिया." 

इस फिल्म में एक्ट्रेस ने मनोज बाजपेयी, शरद कपूर और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था. इस फिल्म में परेश रावल ने किन्नर का रोल प्ले किया था. उन्हें अपने रोल के लिए खूब सराहना भी मिली थी. 

पूजा के पोस्ट को फैंस भी बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं. कुछ यूजर्स एक्ट्रेस को दोबारा फिल्मों में वापसी करने की सलाह दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पूजा और भी फिल्में और वेबसीरीज करो, हमें तुम्हें स्क्रीन पर देखने का इंतजार है." दूसरे यूजर ने लिखा, "हर फिल्म में आप बेहद ही प्यारी लगती हैं, आपकी पुरानी फिल्में दिल को छू जाती हैं."

एक्ट्रेस के ऑडियो पॉडकास्ट 'द पूजा भट्ट शो' की बात करें तो उनके पहले ही एपिसोड में पिता महेश भट्ट को देखा गया, जहां उन्होंने कई खुलासे किए. उन्होंने बताया कि कैसे एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी. डायरेक्टर ने दर्दनाक किस्सा शेयर कर कहा कि एक लड़के ने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम हम में से हो या नहीं. ये सारे सवाल मेरी मां और पिता की वजह से पूछे गए थे.

