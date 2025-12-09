'इतना नंगा और बेशर्म आदमी...', 345 करोड़ के मालिक रणबीर कपूर के लिए ये क्या कह गए पीयूष मिश्रा?

बॉलीवुड के नामचीन कलाकार रणबीर कपूर ने अपनी एक्टिंग से बार-बार साबित किया है कि वह एक अलग ही स्तर के अभिनेता हैं. ‘बर्फी' में एक साइलेंट किरदार निभाने से लेकर ‘एनिमल' में गुस्सैल और हिंसक युवक तक, रणबीर ने हर बार दर्शकों को चौंकाया है. जहां उनके काम की हर तरफ तारीफ होती है, वहीं हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर, लेखक और संगीतकार पीयूष मिश्रा ने रणबीर के बारे में कुछ ऐसा कहा कि सुनकर कई लोग हैरान रह गए

हाल ही में लल्लनटॉप से बातचीत के दौरान पीयूष मिश्रा ने बताया कि रणबीर कपूर ने उन्हें पहले दिन से ही चकित कर दिया. उन्होंने कहा कि रणबीर सेट पर बेहद गंभीर और केंद्रित रहते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है, वह पूरी तरह बदल जाते हैं. पीयूष के शब्दों में, “इतना नंगा और बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा. वह बिल्कुल फ्री होकर रहते हैं और परिवार की विरासत का कोई दबाव खुद पर नहीं लेते.”

पीयूष ने यह भी कहा कि रणबीर कपूर जैसी फिल्मी वंश परंपरा में जन्म लेने के बावजूद उनके अंदर कोई भारीपन या बोझ नजर नहीं आता. उन्होंने बताया कि रणबीर के दादा-परदादा, यहां तक कि पृथ्वीराज कपूर जैसी महान हस्तियां भी इस खानदान का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रणबीर कैमरे के पीछे बिल्कुल साधारण और हल्के-फुल्के स्वभाव वाले इंसान बन जाते हैं. पीयूष को रणबीर की यही सरलता और आजादी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है.

इसी बातचीत में पीयूष ने दिवंगत अभिनेता इरफान खान को भी याद किया. उन्होंने कहा कि वह इरफान से बहुत घनिष्ठ नहीं थे, लेकिन दोनों के बीच गहरा सम्मान था. पीयूष के अनुसार, “हम लोग बहुत करीबी दोस्त नहीं थे, जैसे वो तिग्मांशु धूलिया या विशाल भारद्वाज के थे. लेकिन हम एक-दूसरे के काम की हमेशा तारीफ करते थे. यही हमारा रिश्ता था.” इरफान खान का निधन 29 अप्रैल 2020 को कोलन इंफेक्शन के कारण हुआ था.

वहीं, रणबीर कपूर की अगली फिल्म की बात करें तो वह जल्द ही संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर' में दिखाई देंगे. इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.