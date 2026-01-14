विज्ञापन

इस फिल्म को देख लोगों को फूट रहा है गुस्सा, अब डायरेक्टर ने धुरंधर पर साधा निशाना

पराशक्ति फिल्म 10 जनवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लेकर विवाद छिड़ गया है. फिल्म को बैन करने तक की मांग की जा रही है.

पराशक्ति विवाद में नया मोड़, सुधा कोंगरा के बयान पर भड़के दर्शक
नई दिल्ली:

तमिल फिल्म पराशक्ति हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म को लेकर खूब बवाल हो रहा है. ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसे लेकर कंट्रोवर्सी होना शुरू हो चुकी है. फिल्म में रवि मोहन, शिव कार्तिकेय, श्री लीला अहम किरदार निभाते नजर आए हं. फिल्म को सुधा कोंगरा ने डायरेक्ट किया है. पराशक्ति 1960 के दशक में तमिलनाडु में हुए एंटी-हिंदू आंदोलन पर आधारित है. इस आंदोलन की वजह से हलचल मच गई थी. इसके अलावा भी फिल्म में कई ऐतिहासिक घटनाओं को पेश किया गया है. फिल्म को लेकर हो रहे विवाद के बीच डायरेक्टर सुधा ने रणवीर सिंह की धुरंधर और विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स पर भी निशाना साधा है. उन्होंने एक इंटरव्यू में इसे लेकर बात की.

धुरंधर पर साधा निशाना

उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा-रिवीजन कमेटी ने पराशक्ति देखी और पूछा कि क्या मैं दर्शकों को भड़का रही हूं. मैंने जवाब दिया कि धुरंधर और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनी हैं और उन्होंने दर्शकों को नहीं भड़काया. मैंने पराशक्ति इसलिए बनाई है ताकि भविष्य में कोई नरसंहार न हो. सुधा का ये इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

लोगों को आया गुस्सा

एक ने लिखा-दूसरे एक्टर्स के फैंस को दोष देना सबसे आसान रास्ता है. मेन कारण- बहुत से लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं क्योंकि यह एकतरफा पॉलिटिकल पार्टी प्रोपेगेंडा फिल्म जैसी लगती है. इसीलिए पराशक्ति को स्ट्रगल करना पड़ रहा है. दूसरे ने लिखा-क्या 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की तुलना नरसंहार से की जा रही है.

पराशक्ति की बात करें तो ये फिल्म 10 जनवरी को पोंगल वीक में रिलीज हुई है. इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यू मिले हैं और ये कुछ कलेक्शन भी नहीं कर पा रही है. अब विवाद के बाद इसका कलेक्शन और भी ज्यादा कम हो गया है.

