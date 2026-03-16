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40 साल के इस एक्टर ने एक झटके में हिलाया सनी का स्टारडम, रिलीज से चार दिन पहले ही बॉर्डर 2 से निकला आगे

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने एडवांस बुकिंग में ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि रिलीज से तीन दिन पहले ही इसने सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को पीछे छोड़ दिया.

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40 साल के इस एक्टर ने एक झटके में हिलाया सनी का स्टारडम, रिलीज से चार दिन पहले ही बॉर्डर 2 से निकला आगे
40 साल के इस एक्टर ने एक झटके में हिलाया सनी का स्टारडम

बॉक्स ऑफिस की असली जंग आम तौर पर फिल्म रिलीज होने के बाद शुरू होती है. लेकिन इस बार मुकाबला पर्दा उठने से पहले ही शुरू हो गया है. रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2' ने एडवांस बुकिंग में ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि रिलीज से तीन दिन पहले ही इसने सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2' को पीछे छोड़ दिया. इतना ही नहीं, इस फिल्म ने 2026 की बॉलीवुड फिल्मों में सबसे ज्यादा डे-1 प्री-सेल्स का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

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पहले दिन के लिए 3 लाख से ज्यादा टिकट बिके
ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग जबरदस्त चल रही है. रिलीज से तीन दिन पहले सुबह तक फिल्म के ओपनिंग डे के लिए 3.12 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके थे. इनमें सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी वर्जन का है, जिसके लिए करीब 2.9 लाख टिकट बिके हैं. इसके अलावा तेलुगु डब्ड वर्जन के लिए लगभग 14 हजार, तमिल वर्जन के लिए 7.8 हजार से ज्यादा, जबकि मलयालम और कन्नड़ वर्जन के लिए भी टिकटों की अच्छी बिक्री दर्ज की गई है.
 

कमाई में भी बॉर्डर 2 को पछाड़ा
एडवांस बुकिंग से ही फिल्म ने करीब 14.62 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. अभी रिलीज में तीन दिन बाकी हैं, इसलिए ट्रेड एनालिस्ट मान रहे हैं कि यह आंकड़ा 30 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. इसी के साथ ‘धुरंधर 2' ने सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2' को भी पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक ‘बॉर्डर 2' की डे-1 प्री-सेल्स करीब 12.5 करोड़ रुपये तक पहुंची थी.
 

देशभर में तेजी से बढ़ रहे शोज
फिल्म के शोज की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. एक दिन पहले तक जहां देशभर में करीब 11,200 शोज तय थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर लगभग 13,400 हो चुकी है. रिलीज तक इसके 15 हजार से ज्यादा शोज होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि फिल्म की लगभग चार घंटे की लंबी रनटाइम प्रदर्शकों के लिए चुनौती भी बन रही है, क्योंकि लंबी फिल्म होने से एक दिन में शोज की संख्या सीमित हो जाती है.
 

पूरे भारत में बन सकता है बड़ा रिकॉर्ड
अगर पूरे भारतीय सिनेमा की बात करें तो अभी 2026 में सबसे ज्यादा डे-1 एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड प्रभास की फिल्म ‘द राजा साब' के नाम है, जिसने लगभग 15.31 करोड़ रुपये की प्री-सेल्स दर्ज की थी. लेकिन जिस तेजी से ‘धुरंधर 2' की बुकिंग बढ़ रही है, उसे देखते हुए ट्रेड सर्किल में माना जा रहा है कि रणवीर सिंह की यह फिल्म उस रिकॉर्ड को भी चुनौती दे सकती है. 

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