मलाइका अरोड़ा की अर्जुन कपूर के लिए आज भी खत्म नहीं हुई मोहब्बत, बोलीं- आज भी वो बेहद खास

मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर अब रिश्ते में नहीं हैं. लेकिन एक समय ऐसा था जब इन दोनों को बॉलीवुज का स्टार कपल कहा जाता था. मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर लंबे समय तक साथ में खास वक्त बिताया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब दोनों ने रिश्ता खत्म कर अपना अलग राश्ता चुना.अब इन सभी बातों और एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर को लेकर मलाइका अरोड़ा ने रिएक्शन दिया है.मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में 'द नामरता ज़कारिया शो' में अपने पूर्व पार्टनर अर्जुन कपूर के बारे में खुलकर बात की.

अर्जुन कपूर के लिए क्या बोलीं मलाइका अरोड़ा

52 साल की मलाइका ने बताया कि ब्रेकअप के बाद भी अर्जुन उनके जीवन का बहुत अहम हिस्सा हैं. उन्होंने कहा, "गुस्सा और दुख किसी खास वक्त में आते हैं, ये इंसानी फितरत है. लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाता है. ये सबसे पुरानी लेकिन सच्ची बात है कि समय सब घाव भर देता है." मलाइका ने ये भी माना कि अर्जुन उनके लिए आज भी बहुत खास और उनके जीवन का अहम हिस्सा बने हुए हैं. उन्होंने कहा, "कुछ भी हो जाए, वो मेरे लिए बेहद खास हैं. मैं अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती. मीडिया में इसके बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है."

मिस्ट्री मैन पर भी खुलकर बात

जब उनसे 'मिस्ट्री मैन' वाली अफवाहों के बारे में पूछा गया, तो मलाइका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने बताया कि हर बार जब वो किसी के साथ दिखती हैं, चाहे वो पुराना दोस्त हो, गे फ्रेंड हो, शादीशुदा दोस्त हो या फिर मैनेजर, लोग तुरंत लिंक-अप की बातें शुरू कर देते हैं. मलाइका ने हंसते हुए कहा, "लोगों को बातें करना पसंद है. मेरी मां भी फोन करके पूछती हैं, 'अब ये कौन है बेबी?' ये सब अब हंसी का मजाक बन गया है. मैं ऐसी बातों को ज्यादा हवा नहीं देना चाहती."

कितने साल साथ रहे अर्जुन और मलाइका

मलाइका ने ये भी कहा कि स्पॉटलाइट में रहना आसान नहीं है. ये एक तरह का बॉर्डरलाइन वॉयरिज्म (दूसरों की जिंदगी में झांकना) है. उन्होंने बताया, "अगर आप इस बिजनेस में हैं तो ये सब सहना पड़ता है. लेकिन हमें ये हक है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ कितनी पब्लिक करें. आज के समय में हर छोटी बात न्यूज बन जाती है." मलाइका और अर्जुन कपूर करीब छह साल तक साथ रहे थे, लेकिन 2024 में उनका रिश्ता खत्म हो गया. इसके बावजूद मलाइका अब अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखती हैं और कहती हैं कि वो अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं महसूस करतीं. बस जो उन्हें अच्छा लगे, वही करना चाहती हैं.