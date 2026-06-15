जान्हवी कपूर के रोल पर बुची बाबू सना ने मांगी थी माफी, अब पेड्डी के लिरिसिस्ट ने उठाया सवाल

'पेद्दी' में जाह्नवी कपूर के किरदार 'अचियम्मा' को दिखाए जाने के तरीके पर विवाद डायरेक्टर बुची बाबू सना के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद भी जारी है. वहीं अब फिल्म गीतकार अनंत श्रीराम डायरेक्टर के समर्थन में उतर आए और यहां तक कहा कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं थी. अनंत ने कहा कि वह माफी मांगने के फैसले से सहमत नहीं है. बता दें कि बुची बाबू की फिल्म पेद्दी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है.

रविवार को फिल्म की सफलता के जश्न के मौके पर मीडिया से बात करते हुए, अनंत श्रीराम ने डायरेक्टर की क्रिएटिव सोच का बचाव किया और कहा, "एक किरदार वैसा ही व्यवहार करता है... यह डायरेक्टर की कल्पना है. यह उसी कल्पना से बनाया गया किरदार है. यहां, जो अंग्रेजी बोल सकता है, वही महान है. PhD और ग्रेजुएट लोगों की सोच ही सही मानी जाती है... यह सोच बढ़ रही है... जो लोग सोशल मीडिया पर मुखर हैं, जो अपनी बातें कहकर ट्रोल कर रहे हैं, वे अपनी राय से प्रभावित हो रहे हैं. इसके अलावा, अगर किसी डायरेक्टर को इस तरह का व्यवहार करने की आजादी भी नहीं दी जाती है... तो हमने क्रिएटिविटी के साथ क्या किया है?"

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उन्होंने फिल्म में रोमांस और आकर्षण को दिखाए जाने पर हो रही आलोचना पर भी सवाल उठाए.उन्होंने कहा, "यानी, अगर आप 'वाइटल अट्रैक्शन', 'हार्मोनल रिएक्शन' जैसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे बहुत बढ़िया और कलात्मक माना जाता है. अगर हीरो अपनी आदिवासी भाषा में कहता है, 'मैं तुम्हें छूऊंगा', तो इसे अश्लीलता कहा जाता है. वे कहते हैं कि उसने तुम्हें किसी चीज (ऑब्जेक्ट) की तरह देखा. अगर आप ऐसा करते हैं, तो यह क्रिएटिविटी को कुचलने जैसा है. बुची बाबू ने बहुत विनम्रता से माफी मांगी होगी."

'पेद्दी' का विरोध क्यों हुआ?

हालांकि 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन फिल्म को जाह्नवी कपूर के किरदार 'अचियम्मा' को बहुत ज्यादा कामुक (हाइपर-सेक्शुअलाइज्ड) तरीके से दिखाए जाने के कारण आलोचना का भी सामना करना पड़ा. यह बहस ऑनलाइन तेजी से फैली और कई मशहूर हस्तियों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी.

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आलोचना का जवाब देते हुए, डायरेक्टर बुची बाबू सना ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और दर्शकों को भरोसा दिलाया कि जरूरी बदलाव किए जाएंगे. 'पेद्दी' में राम चरण और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म में बोमन ईरानी, ​​दिव्येंदु और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं.