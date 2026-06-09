Peddi Worldwide Collection: बॉक्स ऑफिस पर 'पेड्डी' की दहाड़ जारी, 5वें दिन भी हुई बम्पर कमाई

Peddi Worldwide Collection: महीनों के इंतजार के बाद राम चरण की 'पेड्डी' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे फैंस से जबरदस्त प्यार मिल रहा है. फिल्म ने पहले ही दिन से शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और अब तेजी से साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल होती जा रही है. इस साल की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में से एक राम चरण स्टारर पेड्डी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. यह फिल्म लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. शानदार ओपनिंग डे से लेकर ऐतिहासिक पहले वीकेंड तक,पेड्डी ने दुनिया भर के सिनेमाघरों पर अपना दबदबा कायम रखा है.

5 दिनों में दुनियाभर में 315 करोड़ से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन

फिल्म ने अब रिलीज के सिर्फ 5 दिनों में दुनियाभर में 315 करोड़ से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, जो इसके ब्लॉकबस्टर सफर का एक बड़ा मील का पत्थर है. इस उपलब्धि को और भी खास बनाता है कि वीकडेज के दौरान भी फिल्म ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है और विभिन्न बाजारों में शानदार ऑक्यूपेंसी के साथ दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल रही है.

निर्माताओं ने यह उपलब्धि साझा करते हुए लिखा, "BOX OFFICE CHAMPION #PEDDI continues his dominance 🔥🔥

#Peddi collects a gross of over 315 CRORES + GROSS WORLDWIDE in 5 days ❤️‍🔥"

आने वाले दिनों में इतिहास बनाएगी पेड्डी

राम चरण के दमदार अभिनय, उनके क्रॉसओवर एथलीट अवतार, फिल्म की भावनात्मक कहानी, रोमांचक एक्शन सीक्वेंस और चार्टबस्टर गानों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. फिल्म को शानदार वर्ड-ऑफ-माउथ और बेहतरीन समीक्षाएं मिल रही हैं. दर्शकों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पेड्डी के आने वाले दिनों में इसके और भी बड़े तथा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद है.

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बुच्ची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित पेड्डी में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं. उनके साथ शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे कलाकार नजर आते हैं, जो फिल्म को और भी भव्यता और प्रभाव प्रदान करते हैं. फिल्म का निर्माण वेंकट सतीश किलारू ने वृद्दि सिनेमाज के बैनर तले किया है. इसके साथ मिथ्री मूवी मेकर्स, सुकुमार राइटिंग्स और आईवी एंटरटेनमेंट भी सहयोगी निर्माता हैं, जबकि ईशान सक्सेना सह-निर्माता हैं.

आईवी एंटरटेनमेंट ने वर्ष 2020 में अपनी शुरुआत की थी और आज यह भारत के सबसे लोकप्रिय प्रोडक्शन हाउस तथा फिल्म अधिकार अधिग्रहण करने वाली कंपनियों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है. कंपनी लगातार प्रीमियम आईपी और फिल्म अधिकारों का एक व्यापक पोर्टफोलियो तैयार कर रही है और रचनात्मक प्रोडक्शन हाउसों को वैश्विक दर्शकों के लिए बेहतरीन फिल्में बनाने में सहयोग दे रही है.

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फिल्म की तकनीकी टीम भी बेहद मजबूत है, जिसमें संगीतकार ए.आर. रहमान, सिनेमैटोग्राफर आर. रत्नावेलु, प्रोडक्शन डिजाइनर अविनाश कोल्ला, एडिटर नवीन नूली और एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वी.वाई. प्रवीण कुमार शामिल हैं. यह टीम फिल्म की भव्यता और सिनेमाई महत्वाकांक्षा को और अधिक मजबूती प्रदान करती है. पेड्डी को उत्तर भारत में जियो स्टूडियोज द्वारा रिलीज किया गया है, जिसने इससे पहले 'धुरंधर', 'धुरंधर: द रिवेंज' और 'राजा शिवाजी' जैसी सफल फिल्मों को वितरित किया था. यह फिल्म 4 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई.