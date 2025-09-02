Param Sundari Box Office Collection: चार दिन में पस्त हुए परम और सुंदरी, मंडे को हुई सबसे कम कमाई

फिल्म डायरेक्टर तुषार जलोटा की रोमांटिक कॉमेडी 'परम सुंदरी', जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और जान्हवी कपूर लीड रोल में हैं, पिछले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस उम्मीद के साथ कि यह बॉलीवुड की रोमांटिक-कॉमेडी जॉनर को रिवाइव कर सकेगी. हालांकि फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी.

सैकनिल्क पर दी गई लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 'परम सुंदरी' की कमाई में पहले सोमवार (1 सितंबर) को भारी गिरावट देखी गई. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने सोमवार को 3.50 करोड़ रुपये की कमाई की. चार दिनों के बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 30 करोड़ रुपये हो गया है. 'परम सुंदरी' ने शुक्रवार (29 अगस्त) को 7.25 करोड़ रुपये के साथ शुरुआत की और वीकएंड में बढ़त दर्ज करते हुए रविवार को 10.25 करोड़ रुपये के साथ सबसे ज्यादा कमाई की.

सोमवार (1 सितंबर) को फिल्म ने हिंदी सिनेमा में कुल 10.67 प्रतिशत दर्शकों की संख्या दर्ज की. इसमें सुबह के शो में 8.57 पर्सेंट, दोपहर में 11.97 पर्सेंट, शाम को 10.73 पर्सेंट और रात में 11.42 पर्सेंट दर्शक शामिल थे.

'परम सुंदरी' दिल्ली और केरल के दो लीड किरदारों की कहानी है. सिद्धार्थ ने एक पंजाबी लड़के का किरदार निभाया है जबकि जान्हवी ने आधी मलयाली और आधी तमिल लड़की का किरदार निभाया है. सिद्धार्थ और जान्हवी के अलावा, फिल्म में राजीव खंडेलवाल और आकाश दहिया भी लीड रोल में हैं. फिल्म के साउंडट्रैक, खासकर 'परदेसिया' गाने को रिलीज से पहले ही काफी तारीफ मिली थी. तुषार जलोटा के डायरेक्शन में बनी 'परम सुंदरी' को दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया था और यह 29 अगस्त, 2025 को रिलीज हुई थी.