बोनी कपूर ने मनाया 70वां जन्मदिन, पापा की पार्टी में बॉयफ्रेंड शिखर पहारिया के साथ रोमांटिक हुई जान्हवी कपूर, तस्वीरें वायरल

Boney Kapoor 70th birthday party: बोनी कपूर 11 नवंबर को 70 साल के हो गए.इस खास मौके पर निर्माता ने अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अपना जन्मदिन मनाया. उनके इस खास जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने भी हाल ही में कई तस्वीरें शेयर की हैं. इस तस्वीर में उनके भाई संजय कपूर, अनिल कपूर और बोनी कपूर के साथ अंशुला कपूर और अर्जुन कपूर भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन दर्शकों का ध्यान जान्हवी कपूर और शिखर पहारिया के बीच पनपते प्यार ने खींचा है. ये कपल खिंचवाने के लिए पोज़ देते नज़र आ रहे हैं और जान्हवी के पीछे खड़े शिखर उन्हें प्यार से गले लगा रहे हैं. जान्हवी ने लैवेंडर रंग की फर जैकेट और सिंपल सफ़ेद टॉप और पैंट में कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश लुक बरकरार रखा. कपल एक-दूसरे के प्रति अपना प्यार दिखाने में मीडिया की नज़रों से कभी नहीं कतराते.

हाल ही में अक्टूबर में अंशुला कपूर के गोर धन्ना समारोह में दोनों एक-दूसरे के साथ क्यूट पोज़ देते हुए नज़र आए. अंशुला द्वारा शेयर की गई एक तस्वीर में शिखर जान्हवी के पीछे खड़े थे और उनका हाथ उनके कंधे पर था, जबकि जान्हवी ने उनकी छोटी उंगली पकड़ी हुई थी. इस इशारे को सोशल मीडिया यूज़र्स ने तुरंत स्नेह के संकेत के रूप में लिया. जान्हवी और शिखर ने कभी भी आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन वे अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसी पोस्ट, तस्वीरें और स्टोरीज़ शेयर करते हैं जो उनकी नज़दीकियों का संकेत देती हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों ने कई साल पहले डेटिंग शुरू की थी, लेकिन हाल ही में अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने से पहले अलग हो गए थे.

इस साल की शुरुआत में, जान्हवी कपूर की ऑस्कर-नामांकित फिल्म होमबाउंड के प्रीमियर पर शिखर पहाड़िया का पूरा परिवार, उनकी मां और दादा-दादी भी शामिल हुए थे. जान्हवी को शिखर के दादा-दादी, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी शामिल थे, उनके पैर छूते हुए देखा गया, जिससे उनके रिश्ते की गंभीरता की पुष्टि होती है.