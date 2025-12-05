Dhurandhar Review: जानें कैसी है रणवीर सिंह, संजय दत्त और अक्षय खन्ना की धुरंधर- पढ़ें मूवी रिव्यू

Dhurandhar Review: रणवीर सिंह की दो साल बाद सिनेमाघरों में वापसी हुई है. इस बार वह एक्शन अंदाज में लौटे हैं और आज रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज हो गई है. फिल्म का उरी फेम डायरेक्टर निर्देशन आदित्य धर ने किया है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा आर. माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और अर्जुन रामपाल लीड रोल में हैं. फिल्म की ड्युरेशन तीन घंटे 34 मिनट की है. आइए जानते हैं कैसी है फिल्म...

ये भी पढ़ें: इन जगहों पर 3 घंटे 34 मिनट की नहीं बल्कि 4 घंटे 25 मिनट की होगी धुरंधर, पॉपकॉर्न से नहीं चलेगा काम, लेकर जाएं पूरा टिफिन

धुरंधर की कहानी

फिल्म की कहानी मिशन धुरंधर की है. शुरुआत कंधार विमान अपहरण से होती है और उसके बाद संसद पर आतंकी हमले का भी जिक्र आता है. इन सब घटनाओं को देखने के बाद एक मिशन को अंजाम दिए जाने का फैसला लिया जाता है. भारत एक शख्स को पाकिस्तान भेजता है और वहां के अंडरवर्ल्ड को नेस्तनाबूद करने की जिम्मेदारी देता है. यह शख्स रणवीर सिंह है, और वह कराची के कुख्यात लयारी टाउन में जाकर रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना का भरोसेमंद बनने की कोशिश करता है. फिल्म की लेंथ बहुत ज्यादा है. इसी लंबाई की वजह से कहानी थोड़ी खींची हुई लगती है और सीन भी खिंचते हुए से जान पड़ते हैं.

धुरंधर का डायरेक्शन

आदित्य धर ने फिल्म को अच्छे से डायरेक्ट किया है. एक्शन सीन भी बढ़िया ढंग से कोरियोग्राफ किए गए हैं. लेकिन उन्होंने दूसरे पार्ट के चक्कर में इस पार्ट को थोड़ा खींच दिया है. धुरंधर के अंदर कई वो सीन मिसिंग नजर आते हैं जो फिल्म के ट्रेलर में नजर आए थे. आदित्य ने फिल्म के आखिर में पार्ट की झलक दिखा दी है, और बता दिया है कि धुरंधर किस अंजाम तक पहुंचेगा यह 19 मार्च 2026 को ही पता चलेगा.

धुरंधर में एक्टिंग

रणवीर सिंह ने दिखा दिया है कि एक्टिंग के मामले में उनका कोई तोड़ नहीं है. हर किरदार में इस तरह वह उतरते हैं कि हैरान कर देते हैं. हम्जा के तौर पर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, बोलने का अंदाज और आंखों में शून्यता हर चीज बेमिसाल है. अक्षय खन्ना ने एक्टिंग से हर बार की तरह हैरान कर दिया है. रहमान डकैत का उनका किरदार लंबे समय तक याद रखा जाएगा तो सिर्फ उनकी एक्टिंग की वजह से. संजय दत्त ने एसपी का जो किरदार निभाया है, उसके आते ही फिल्म में गतिविधियां बढ़ जाती हैं.

धुरंधर वर्डिक्ट

जो रणवीर के फैन हैं वो इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं. जिन्हें आदित्य धर की फिल्में पसंद हैं वो भी इसमें हाथ आजमा सकते हैं. देशभक्ति के जज्बे से जुड़ा कुछ अलग देखना चाहते हैं तो यह अच्छी फिल्म है. अगर आप तीन घंटे 34 मिनट में किसी अंजाम तक पहुंचना चाहते हैं तो नहीं हो सकेगा. उसके लिए पार्ट 2 का इंतजार करना होगा.