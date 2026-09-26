मिर्जापुर द मूवी की तरह पंचायत फिल्म नहीं होगी हिट! प्रधान जी रघुवीर यादव ने कहा- क्यों खराब करना

मिर्जापुर द मूवी ने कई पुरानी धारणाओं को तोड़ा है. यह पॉपुलर वेब शो बड़े पर्दे पर भी कामयाब रहा और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गया. अब दूसरे पॉपुलर वेब शो के फैंस भी जानना चाहते हैं कि क्या उनकी पसंदीदा सीरीज का भी फिल्म वर्जन बनेगा. हाल ही में मशहूर वेब सीरीज 'पंचायत' में 'प्रधान पति' का रोल निभाने वाले रघुबीर यादव ने इस संभावना पर बात की.

इसे क्यों खराब करें?

हाल ही में हुई एक बातचीत में रघुबीर से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि 'पंचायत' बड़े पर्दे पर आ सकती है. एक्टर ने इस आइडिया पर शक जताया, लेकिन फैसला लेखकों पर छोड़ दिया.'वैरायटी इंडिया' से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, यह लेखक पर निर्भर करता है. अगर यह बनती है, तो मैं दखल नहीं दूंगा. मैं तो यह सोच भी नहीं पा रहा हूं कि इसे बनाया जाना चाहिए या नहीं. यह उनकी सोच है. अगर यह बनती है, तो मैं इसमें काम करूंगा.

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रघुबीर ने यह भी कहा कि 'पंचायत' की कहानी का मिजाज ऐसा है - जो गांव की सुकून भरी जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है.इसे तीन घंटे की फिल्म में समेटना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से कहानी बेहतर होने के बजाय सीमित हो सकती है. उन्होंने कहा, हो सकता है कि लेखक के मन में और भी सीजन हों. वह फिल्म बनाकर सीजन क्यों खराब करेंगे? मैं गांवों में रहा हूं और जानता हूं कि इसे तीन-चार घंटों में समेटना बहुत मुश्किल है. अगर आप शो में किसी की भी जिंदगी को देखें - बनराकस, मंजू देवी, सचिव जी - तो तीन घंटे कुछ भी नहीं हैं.

रघुबीर यादव के बारे में

कई दशकों के करियर के बाद रघुबीर यादव हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के सबसे जाने-माने कैरेक्टर एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने 'मैसी साहिब', 'लगान', 'पीपली लाइव', 'न्यूटन', 'संदीप और पिंकी फरार' और 'कटहल' जैसी फिल्मों में काम किया है. वे टेलीविन पर भी एक जाना-माना चेहरा रहे हैं, जिसमें 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' में मुंगेरीलाल का उनका यादगार रोल भी शामिल है. हालांकि, 'पंचायत' में बृज भूषण दुबे, यानी'प्रधान पति'के रोल से वह मशहूर हो गए.

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'पंचायत' के बारे में

प्राइम वीडियो की 'पंचायत' को 'द वायरल फीवर' (TVF) ने बनाया है और चंदन कुमार ने लिखा है. यह 2020 में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. यह शो अभिषेक त्रिपाठी (जितेंद्र कुमार द्वारा निभाया गया किरदार) की कहानी है, जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और मजबूरी में फुलेरा नाम के एक काल्पनिक गांव में पंचायत ऑफिस के सेक्रेटरी के तौर पर सरकारी नौकरी करता है. इस शो के चार सीजन आ चुके हैं और मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि सीजन 5 जल्द ही रिलीज होगा.