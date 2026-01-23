स्मृति मंधाना से शादी टूटते ही पलाश मुच्छल पर 40 लाख की ठगी का आरोप, जानें अब क्या कर बैठे सिंगर-कंपोजर?

कंपोजर और सिंगर पलाश मुच्छल एक बार फिर खबरों में हैं. हाल ही में क्रिकेटर स्मृति मंधाना से उनकी शादी रद्द होने की चर्चा चल ही रही थी कि अब उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है. समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक 34 वर्षीय अभिनेता और निर्माता ने पलाश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है. शिकायतकर्ता का नाम विज्ञान माने बताया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विज्ञान ने सांगली के पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. शिकायत में कहा गया है कि उनकी मुलाकात पलाश मुच्छल से 5 दिसंबर 2023 को सांगली में हुई थी. बातचीत के दौरान फिल्म निर्माण में निवेश की बात चली. आरोप है कि पलाश ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म ‘नजारिया' में पैसा लगाने का प्रस्ताव दिया.

एक्टर ने पलाश मुच्छल पर दर्ज की शिकायत

विज्ञान का दावा है कि पलाश ने उन्हें भरोसा दिलाया कि फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और उन्हें 25 लाख रुपये के निवेश पर 12 लाख रुपये का मुनाफा मिलेगा. इतना ही नहीं, फिल्म में एक रोल देने की भी बात कही गई. शिकायत के मुताबिक, इसके बाद दोनों की दोबारा मुलाकात हुई और मार्च 2025 तक विद्यान ने किस्तों में कुल 40 लाख रुपये पलाश को दे दिए. आरोप है कि फिल्म तय समय पर पूरी नहीं हुई. जब विज्ञान ने अपना पैसा वापस मांगा, तो उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने पुलिस का रुख किया. पुलिस ने बताया कि मामले की प्रारंभिक जांच चल रही है. वहीं, पलाश मुच्छल की तरफ से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

स्मृति मंधाना से होने वाली थी शादी

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब पलाश की निजी जिंदगी भी चर्चा में है. उनकी और स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन स्मृति के पिता के अचानक अस्पताल में भर्ती होने के बाद शादी टल गई. बाद में पलाश ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया है और ऑनलाइन ट्रोलिंग से दुखी हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो पलाश मुच्छल कई गानों के लिए संगीत दे चुके हैं, जिनमें ‘तू ही है आशिकी', ‘नचले तू', ‘तेरी एक हंसी', ‘मुसाफिर' जैसे गाने शामिल हैं. उन्होंने ‘अर्ध' और ‘काम चालू है' जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है.

