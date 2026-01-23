विज्ञापन

हिरन चटर्जी ने धोखे से की दूसरी शादी, टूटी 19 साल की बेटी, बोलीं- पिता के रूप में फेल

मॉडल और फिटनेस इन्फ्लुएंसर रितिका गिरी के साथ उनकी हालिया शादी ने उनकी पूर्व पत्नी और बेटी को सदमे में डाल दिया है. हिरेन की पहली पत्नी और बेटी ने अब उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है.

मॉडल रितिका गिरी से हिरन चटर्जी की शादी को पहली पत्नी ने बताया गैरकानूनी
नई दिल्ली:

Hiraan Chatterjee Second Marriage: एक्टर और नेता हिरन चटर्जी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. हालांकि इस बार चर्चा उनके प्रोफेशनल काम को लेकर नहीं है. इसके बजाय, उनकी दूसरी शादी को लेकर है. मॉडल और फिटनेस इन्फ्लुएंसर रितिका गिरी के साथ उनकी हालिया शादी ने उनकी पूर्व पत्नी और बेटी को सदमे में डाल दिया है. हिरन की पहली पत्नी और बेटी ने अब उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है. शादी की खबर सामने आने के तुरंत बाद हिरन की पहली पत्नी अनिंदिता चटर्जी ने इस शादी पर कड़ा विरोध जताया.

अनिंदिता चटर्जी ने कहा कि उनका रिश्ता कानूनी तौर पर खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि वह अभी भी उनकी कानूनी पत्नी हैं. उन्होंने हिरन पर मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न का आरोप लगाया. मामले को आगे बढ़ाते हुए, अनिंदिता ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें एक्टर पर शादी के दौरान क्रूरता और दुर्व्यवहार का आरोप है.

बेटी नियासा ने की पिता की आलोचना

हालात तब और भी ज्यादा संवेदनशील हो गए जब हिरन की बेटी, नियासा चटर्जी ने खुलकर अपनी मां का साथ दिया. नियासा ने मां का साथ देते हुए अपने पिता के कामों की निंदा की. बुधवार शाम को मां और बेटी दोनों हिरन और उनकी नई पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गईं. इस दौरान नियासा ने बताया कि इन घटनाओं ने उनकी मानसिक सेहत पर कैसे असर डाला है.

हिरन की बेटी ने बताया- कितना दर्दनाक है अनुभव

उन्होंने बताया कि उनका अपने पिता के साथ कभी भी करीबी रिश्ता नहीं रहा और उनकी अचानक दूसरी शादी उनके लिए एक बड़ा झटका थी. उनके अनुसार, उन्हें उनके प्लान के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और उन्हें शादी के बारे में सोशल मीडिया से पता चला. उन्होंने उस पल को बहुत दर्दनाक बताया जब उनकी मां ने उन्हें परेशान होकर फोन किया और उन्हें अपना फोन देखने के लिए कहा. जैसे ही उन्होंने स्क्रॉल किया, उन्हें अपने पिता की शादी की तस्वीरें दिखीं, जबकि उनकी मां दुख से टूट गई थीं.

उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें भ्रमित और दुखी कर दिया. वह यह समझने की कोशिश कर रही थीं कि कोई माता-पिता अपने ही बच्चे को बिना बताए ऐसा जिंदगी बदलने वाला फैसला कैसे ले सकता है. नियासा ने माना कि वह खोई हुई महसूस कर रही थीं और भावनात्मक रूप से इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं थीं. उन्होंने आगे कहा कि उनकी नजर में उनके पिता की एकमात्र सही पार्टनर उनकी मां थीं.

