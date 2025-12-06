विज्ञापन

स्मृति-पलाश की शादी टली तो मंदिर पहुंचीं पलक मुच्छल, वीडियो देख लोग बोले- सब ठीक हो जाएगा

मशहूर सिंगर पलक मुच्छल इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में हैं. वजह है उनका एक नया वीडियो, जिसमें वह अपने माता-पिता के साथ मंदिर में दर्शन करती नजर आ रही हैं.

माता-पिता के साथ मंदिर भगवान के दर्शन करने पहुंचीं पलक मुच्छल
नई दिल्ली:

मशहूर सिंगर पलक मुच्छल इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में हैं. वजह है उनका एक नया वीडियो, जिसमें वह अपने माता-पिता के साथ मंदिर में दर्शन करती नजर आ रही हैं. पीले सूट में बेहद सिंपल लुक में दिखाई दे रहीं पलक का यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और फैन्स इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं. कई यूजर्स इसे उनकी फैमिली में चल रही हालिया उथल-पुथल से जोड़ रहे हैं. दरअसल, पलक मुच्छल के भाई पलाश मुच्छल की शादी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना से होने वाली थी. बताया जा रहा था कि दोनों की शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं. लेकिन अचानक खबर आई कि पारिवारिक मतभेदों और कलह के चलते शादी फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है.

इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया. फैंस ने स्मृति और पलाश दोनों से प्रतिक्रियाएं मांगीं, लेकिन अभी तक किसी की ओर से औपचारिक बयान सामने नहीं आया है. इसी बीच पलक का मंदिर वाला यह वीडियो सामने आया, जिसे देख फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि शायद पलक अपनी फैमिली की शांति और भाई की शादी के लिए प्रार्थना करने पहुंची हों. इस वीडियो के सामने आने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'भगवान सब ठीक कर देंगे. स्ट्रॉन्ग रहो, पलक'.

वहीं, कुछ दिन पहले पलक ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पूरी स्थिति पर सीधा कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बताया कि वह हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हैं. पलक ने कहा था, "परिवार ने बहुत मुश्किल समय देखा है. हम बस पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं और मजबूत बने रहना चाहते हैं".

अब पलक के इस मंदिर दर्शन वाले वीडियो ने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है. सभी की नजरें अब इस बात पर हैं कि आखिर पलाश और स्मृति मंधाना की शादी का भविष्य क्या होगा. फैंस जानना चाहते हैं कि अब दोनों शादी करेंगे या नहीं. हालांकि हाल ही में जब स्मृति मंधाना नजर आई थीं तो उनके हाथ में सगाई वाली अंगूठी नजर नहीं आई थी. ऐसे में लोग यह भी मान रहे हैं कि अब दोनों की शादी पूरी तरह टल चुकी है.

