OTT Movies : डर, रोमांच और हंसी से भरपूर ये 5 फिल्में, जो बना देंगी आपका वीकेंड मजेदार, जानें ओटीटी पर कब- कहां देख सकते हैं?

25 सितंबर को मराठी ज़ी 5 पर प्रीमियर होने वाली ‘भूतम भय्यम' के साथ इस वीकेंड एक मजेदार स्पूकी मूवी मैराथन का मौका है. भूतिया हवेलियों और रहस्यमयी आत्माओं से लेकर जॉम्बी अटैक और सुपरनैचुरल एडवेंचर तक, ये फिल्में डर, रहस्य, अप्रत्याशित ट्विस्ट और कॉमेडी का ऐसा मेल पेश करती हैं, जो वीकेंड को एंटरटेनिंग बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

भूतम भय्यम [मराठी ज़ी 5]

सात बेरोजगार दोस्तों को एक रहस्यमयी प्राचीन सिक्का मिलता है, जिसके जरिए उन्हें आसानी से पैसे कमाने की उम्मीद नजर आती है. ज्यादा सिक्कों की तलाश उन्हें सुनसान रानीवाड़ा हवेली तक ले जाती है, जहां जल्द ही उनका सामना सदियों पुराने श्राप और अलौकिक शक्तियों से होता है. छाया कदम, पुष्कराज चिरपुटकर और ऑरेंज जूस गैंग स्टारर ‘भूतम भय्यम' हॉरर, मिस्ट्री और कॉमेडी को एक साथ लेकर आती है, जो डर के साथ खूब मनोरंजन भी करती है.

गो गोवा गॉन [हिंदी ज़ी 5]

गोवा में एक मजेदार छुट्टी का प्लान हार्दिक, लव और बनी के लिए उस वक्त पूरी तरह बदल जाता है, जब वे खुद को जॉम्बी अटैक के बीच फंसा हुआ पाते हैं. कुणाल खेमू, वीर दास और आनंद तिवारी द्वारा निभाए गए ये तीन दोस्त जॉम्बीज से भरी इस अराजक स्थिति से निकलने की कोशिश करते हैं, वहीं सैफ अली खान का बोरिस उनका अनोखा साथी बनकर सामने आता है. जॉम्बीज, एक्शन और अपने अलग तरह के ह्यूमर से भरपूर ‘गो गोवा गॉन' हॉरर-कॉमेडी को एक मजेदार ट्विस्ट देती है.

स्त्री [अमेज़न प्राइम वीडियो]

छोटे से शहर चंदेरी में एक रहस्यमयी महिला ‘स्त्री' के चर्चे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह रात के अंधेरे में निकलती है और शहर के पुरुषों को अपना शिकार बनाती है. राजकुमार राव का विक्की भी इस रहस्यमयी कहानी में उलझ जाता है और अपने दोस्तों, जिनका किरदार अपारशक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी ने निभाया है, के साथ मिलकर स्त्री के पीछे छिपे सच को जानने की कोशिश करता है. श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका वाली यह फिल्म लोककथाओं, सुपरनैचुरल रहस्य और कॉमेडी को मिलाकर एक दिलचस्प डरावनी कहानी पेश करती है.

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भूल भुलैया [नेटफ्लिक्स]

सिद्धार्थ, जिसका किरदार शाइनी आहूजा ने निभाया है, अपनी पत्नी अवनी, जिसका किरदार विद्या बालन ने निभाया है, के साथ अपने पुश्तैनी महल में लौटता है. इसके बाद हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं और कथित तौर पर भूतिया माने जाने वाली इस जगह से जुड़ी पुरानी कहानियां फिर सामने आने लगती हैं. अक्षय कुमार के डॉक्टर आदित्य को इस रहस्य की जांच के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सच का पता लगाने की कोशिश धीरे-धीरे एक उलझी हुई पहेली में बदल जाती है. मनोवैज्ञानिक रहस्य, कॉमेडी और अलौकिक घटनाओं का मेल ‘भूल भुलैया' को स्पूकी मूवी नाइट के लिए एक यादगार विकल्प बनाता है.

भूत पुलिस [जियोहॉटस्टार]

भाई विभूति और चिरौंजी, जिनका किरदार सैफ अली खान और अर्जुन कपूर ने निभाया है, खुद को अलौकिक शक्तियों से निपटने का विशेषज्ञ बताकर अपना गुजारा करते हैं। उनका नया असाइनमेंट उन्हें एक दूर-दराज की संपत्ति तक ले जाता है, जहां उनका सामना एक रहस्यमयी ताकत से होता है और उन्हें एहसास होता है कि यह मामला उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पेचीदा है. यामी गौतम और जैकलीन फर्नांडिस की मौजूदगी इस सुपरनैचुरल एडवेंचर को और दिलचस्प बनाती है. डरावने अनुभवों, भाईयों की नोकझोंक और कॉमेडी से भरपूर ‘भूत पुलिस' हॉरर का एक हल्का-फुल्का अंदाज पेश करती है. भूतिया हवेलियों और रहस्यमयी किंवदंतियों से लेकर जॉम्बी अटैक और सुपरनैचुरल एडवेंचर तक, ये पांच फिल्में आपके वीकेंड वॉचलिस्ट में डर, हंसी और रोमांच का भरपूर तड़का लगाने के लिए तैयार हैं.

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