अली फजल से लेकर अभिषेक बनर्जी तक, खुद को हर किरदार में ढाल लेते हैं ये 5 एक्टर्स

भारतीय सिनेमा और स्ट्रीमिंग की बदलती दुनिया ने अभिनेताओं के लिए पारंपरिक किरदारों के दायरों से बाहर निकलने और लगातार अपने अभिनय के नए पहलुओं को तलाशने के अवसर पैदा किए हैं. गंभीर ड्रामा और थ्रिलर से लेकर कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहे गए प्रोजेक्ट्स तक, इन अभिनेताओं ने लगातार ऐसे किरदारों को अपनाया है, जो उन्हें चुनौती देते हैं और दर्शकों को आश्चर्यचकित करते हैं.

जयदीप अहलावत

गैंग्स ऑफ वासेपुर में शाहिद खान और राज़ी में खालिद मीर से लेकर पाताल लोक में हाथीराम चौधरी और जाने जान में नरेन व्यास तक, जयदीप अहलावत ने ऐसी फिल्मोग्राफी तैयार की है, जो उन्हें किसी एक तरह के किरदार तक सीमित रखने से इनकार करती है. उनके अभिनय में गंभीर और तीव्र व्यक्तित्वों से लेकर भावनात्मक रूप से जटिल और सहज भूमिकाओं तक की विविधता देखने को मिली है. महाराज, ज्वेल थीफ और इक्कीस जैसे प्रोजेक्ट्स में उनका हालिया काम भी पूरी तरह से अलग-अलग दुनिया और किरदारों को अपनाने की उनकी इच्छा को दर्शाता है.

विक्रांत मैसी

विक्रांत मैसी का सफर विभिन्न शैलियों और किरदारों के बीच लगातार बदलाव से भरा रहा है. लुटेरा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद, उन्होंने ए डेथ इन द गंज, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, छपाक, हसीन दिलरुबा और 12वीं फेल में बिल्कुल अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं. रोमांटिक और भावुक किरदारों से लेकर नैतिक रूप से जटिल मुख्य किरदारों और वास्तविक जीवन के व्यक्तित्वों तक, मैसी ने लगातार विविध विषयों वाली कहानियों को चुना है. सेक्टर 36, द साबरमती रिपोर्ट और ओ' रोमियो सहित उनके हालिया प्रोजेक्ट्स इस विकास को आगे बढ़ाते हैं.

अभिषेक बनर्जी

अभिषेक बनर्जी ने बहुमुखी प्रतिभा को अपनी सबसे मजबूत पहचान में से एक बना लिया है. एक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने से पहले कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करने के बाद, उन्होंने कॉमेडी, ड्रामा, क्राइम और गहन किरदारों पर आधारित भूमिकाओं के बीच सहजता से अपनी जगह बनाई है. स्त्री में जना और मिर्जापुर में कंपाउंडर से लेकर पाताल लोक में हथौड़ा त्यागी, ड्रीम गर्ल में मेहंद्रा और राणा नायडू में जाफ़ा तक, और अब लस्ट स्टोरीज़ 3 के साथ रोमांस को एक्सप्लोर करते हुए, बनर्जी ने बार-बार दिखाया है कि वह एक किरदार से दूसरे किरदार में कितने नाटकीय रूप से खुद को बदल सकते हैं.

अली फज़ल

अली फज़ल का करियर एक अलग तरह की विविधतापूर्ण यात्रा को दर्शाता है, जिसमें मुख्यधारा की हिंदी सिनेमा, स्वतंत्र कहानियों और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के बीच बदलाव देखने को मिलता है. फुकरे फ्रेंचाइज़ी में ज़फ़र और मिर्जापुर में गुड्डू से लेकर विक्टोरिया एंड अब्दुल, फ्यूरियस 7 और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्शंस में उनके अभिनय तक, फज़ल ने लगातार विभिन्न शैलियों और प्लेटफॉर्म्स के साथ प्रयोग किया है. कमर्शियल एंटरटेनर्स, ड्रामेटिक भूमिकाओं और वैश्विक प्रोजेक्ट्स के बीच सहजता से आने-जाने की उनकी क्षमता ने उन्हें विविधतापूर्ण काम का एक शानदार संग्रह तैयार करने में मदद की है.

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आदर्श गौरव

आदर्श गौरव ऐसे अभिनेता के रूप में उभरे हैं, जो सक्रिय रूप से ऐसे किरदारों की तलाश करते हैं, जो उन्हें अनजान क्षेत्रों में कदम रखने के लिए प्रेरित करते हैं। द व्हाइट टाइगर में बलराम हलवाई के रूप में अपनी सफलता के बाद, उन्होंने गन्स एंड गुलाब्स, खो गए हम कहां, वो भी दिन थे और सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव में बिल्कुल अलग तरह के अभिनय किए. उन्होंने एलियन: अर्थ के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय काम का दायरा भी बढ़ाया है, जबकि तू या मैं शैली और किरदार के लिहाज से एक और अलग दिशा को दर्शाती है. इन सभी अभिनेताओं ने बहुमुखी प्रतिभा को अपने करियर का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है. किसी एक सफल भूमिका या किसी खास शैली से पहचाने जाने के बजाय, इनमें से प्रत्येक अभिनेता लगातार नए किरदारों, फॉर्मेट्स और कहानी कहने की अलग-अलग दुनियाओं को एक्सप्लोर कर रहा है, जिससे उनका हर नया प्रोजेक्ट उनके अभिनय के एक और पहलू को सामने लाने का अवसर बन जाता है.

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