समांथा ने शेयर की भूत शुद्धि विवाह की तस्वीरें, शादी के बाद पति संग कैसी बीत रही जिंदगी, 15 फोटो में दिखाई झलक

साउथ की स्टार समांथा रुथ प्रभु की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सब जानना चाहते हैं. समांथा ने के लिए साल 2025 बहुत खास रहा है. अपने प्रोडक्शन हाउस से लेकर शादी करने तक समांथा की लाइफ में इस साल बहुत कुछ हुआ है. समांथा ने सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ की 15 खास तस्वीरें शेयर की हैं. जिसे देखकर हर कोई अंदाजा लगा रहा है कि ये साल समांथा के लिए कितना खास रहा है. आइए आपको बताते हैं समांथा की इन फोटोज में क्या खास है.

समांथा ने शेयर की अनसीन फोटोज

समांथा ने क्रिसमस की शादी को अपने बिजी साल की फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में सामंथा की शादी की अनदेखी तस्वीरें हैं. जिसमें वो दुल्हन के जोड़े में पति राज के साथ बैठी नजर आ रही हैं. एक में शरारती चेहरा बना रही हैं. समांथा की मेहंदी से लेकर क्रिसमस तक की झलक उनकी फोटोज में देखने को मिली है. समांथा ने ये फोटोज शेयर करते हुए लिखा-कृतज्ञता से भरा एक साल.

समांथा -राज की सीक्रेट वेडिंग से चौंके फैंस

समांथा और राज की शादी की बात करें तो ये कपल 1 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधा है. शादी की फोटोज शेयर करके समांथा ने हर किसी को चौंका दिया था. उन्होंने शादी से पहले तक राज के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल भी नहीं किया था. हालांकि दोनों कई जगह अक्सर साथ में स्पॉट होते थे. राज और समांथा ने ईशा योद केंद्र में शादी की है. शादी के बाद समांथा और राज को साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. समांथा के सिंपल लुक के फैंस दीवाने हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो समांथा आखिरी बार हॉरर-कॉमेडी फिल्म शुभम में नजर आईं थीं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी.