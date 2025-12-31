समांथा रुथ प्रभु ने शेयर की दूसरे हनीमून की 19 फोटो, खूबसूरत बीवी को छोड़ ये किसे निहारते दिखे राज

समांथा रुथ प्रभु लिस्बन में अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय बिता रही हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि वह इस वक्त वेकेशन पर हैं और इस खूबसूरत मौसम में अगर आपको वेकेशन के लिए समय मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है. मंगलवार 30 दिसंबर को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी ट्रिप की कई तस्वीरें शेयर कीं, जो शायद उनके पति राज निदिमोरु के साथ उनका सेकेंड हनीमून था. समांथा और राज ने सैंक्चुअरी ऑफ फातिमा में बेसिलिका ऑफ अवर लेडी ऑफ द रोजरी, पैड्रॉओ डॉस डेस्कोब्रिमेंटोस, जिसे मॉन्यूमेंट टू द डिस्कवरीज के नाम से भी जाना जाता है, और आर्को दा रुआ ऑगस्टा का टूर किया.

एक तस्वीर में राज एक बड़े चॉकलेटी डोनट को देखते हुए. एक तस्वीर में समांथा नजारों का आनंद लेते हुए दोनों ही बेहद खुश लग रहे हैं. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, "दिसंबर कुछ ऐसे बीता है" फैंस ने उनकी पोस्ट पर खूब प्यार और तारीफें बरसाईं. एक कमेंट में लिखा था, "बेहद प्यारी तस्वीरें" दूसरे ने लिखा, "आखिरकार वह खुश हैं."

समांथा और राज की शादी

समांथा और राज ने 1 दिसंबर को शादी की. उनकी बहुत ही सीक्रेट शादी की तस्वीरें समांथा ने इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, जिससे फैंस और फॉलोअर्स हैरान रह गए, जिन्हें उनके प्लान के बारे में कोई अंदाजा नहीं था. समांथा के तस्वीरें पोस्ट करने के तुरंत बाद फैंस और कोस्टार्स ने कमेंट्स में बधाई संदेशों की बाढ़ ला दी. एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन, निमरत कौर, डिंपल हयाती और इंडस्ट्री के कई कई लोगों ने नए शादीशुदा जोड़े को बधाई और शुभकामनाएं भेजीं.

समांथा और राज ने कभी भी पब्लिकली अपने रिश्ते को ऑफीशियल नहीं किया था. लेकिन 2024 की शुरुआत में जब उन्हें कई इवेंट्स में एक साथ देखा गया, तो अटकलें शुरू हो गईं. इसलिए जब शादी की तस्वीरें आईं तो कुछ लोग हैरान थे वहीं कुछ लोगों को इसकी उम्मीद पहले से ही थी.

समांथा और राज ने पहले प्राइम वीडियो प्रोजेक्ट्स - द फैमिली मैन सीजन-2 और सिटाडेल:हनी बनी - में साथ काम किया था, जिसमें समांथा लीड रोल में थीं और राज ने डायरेक्ट किया था. यह दोनों की दूसरी शादी है. समांथा की पहली शादी एक्टर नागा चैतन्य (2017-2021) से हुई थी, जबकि राज की पहले श्यामाली डे से शादी हुई थी.