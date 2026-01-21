बॉर्डर 2 से पहले वायरल हुआ बॉर्डर का ये सीन, सनी देओल के ऑर्डर पर सुनील शेट्टी ने बरसाईं थीं ताबड़तोड़ गोलियां

बॉर्डर वन में देशभक्ति का कुछ ऐसा जज्बा दिखाई दिया था. जिसे आज भी भुला पाना मुश्किल है. आज भले ही पब्लिक बॉर्डर 2 को देखने के लिए बेताब हो. लेकिन बॉर्डर वन के कुछ सीन्स आज भी जेहन में तरोताजा ही जान पड़ते हैं. फिर चाहें वो सुनील शेट्टी का अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाना हो या सनी देओल का अपनी बातों से सेना में जोश और जज्बे को भर देना है. फिल्म में ऐसे कई सीन की भरमार थी जो रगों में देशभक्ति को दौड़ने पर मजबूर कर देते थे. ऐसे ही एक सीन से जुड़ा अनसीन वीडियो वायरल हो रहा है. जो फिल्म में शामिल नहीं था. पर अब जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तब भी देश से प्यार का वही जज्बा जगा रहा है.

ऐसा है अनसीन बीटीएस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस सीन में पूरी फौज बंकर में बैठी दिखती है. दोनों तरफ से धुआंधार तरीके से गोलियां चलने की आवाजें आ रही होती हैं. जिसे देखकर लगता है कि जंग अपने पूरे जोरों पर पहुंच चुकी है. इस बीच सनी देओल सुनील शेट्टी के पास आते हैं और चिल्ला कर कहते हैं भैरो सिंह एमएमजी संभालो. ये वही सीन है जब आप फिल्म में सुनील शेट्टी को पूरी ताकत से एमएम जी चलाते हुए देखते हैं. लेकिन असल फिल्म में उतना सीन काट दिया गया है. जिसमें सनी देओल आकर कहते हैं कि जाओ एमएमजी संभालो. बिहाइंड द सीन वीडियो में भी सुनील शेट्टी उतनी ही शिद्दत से वो गन चलाते दिखते हैं. जितनी शिद्दत से पर्दे पर नजर आते हैं.

1997 में रिलीज हुई थी फिल्म

बॉर्डर वन मूवी साल 1997 में रिलीज हुई थी. जिसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ जैसे सितारे अहम रोल में दिखाई दिए थे. फिल्म 1971 में हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध पर बेस्ड थी. जब पाकिस्तान ने लोंगेवाला चौकी पर हमला कर दिया था. तब कम तादाद होते हुए भी हिंदुस्तानी सैनिकों ने पाकिस्तान की जनता को मुंह तोड़ जवाब दिया था. इसी कहानी को डायरेक्टर जेपी दत्ता ने कहानी में पिरोकर बॉर्डर वन में पेश किया था.