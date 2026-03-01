विज्ञापन

पहली मार्च को जानिए फरवरी के 28 दिनों में रिलीज हुई कितनी फिल्में, किसकी चढ़ी गुड्डी कौनसी हुई फ्लॉप

Box Office हर फिल्म, फिल्म मेकर और हीरो-हीरोइन की सक्सेस का पैमाना होता है तो चलिए जान लीजिए बीते फरवरी महीने में कौन हीरो नंबर 1 रहा.

फरवरी में कौन बना बॉक्स ऑफिस का बादशाह
नई दिल्ली:

बॉक्स ऑफिस ही किसी फिल्म की सक्सेस की कसौटी मानी जाती है. ऐसे में अगर कमाई और दबदबे के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो सबसे पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखी जाती है क्योंकि इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौनसी फिल्म दर्शकों की पहली पसंद बनी और कौनसा महीना कमाई के लिहाज से बंपर रहा. अब मार्च की शुरुआत हो चुकी है तो क्यों ना एक नजर जरा फरवरी पर डालें और पता लगाएं कि कमाई के लिहाज से किसने मोर्चा मारा और कुल मिलाकर महीना कैसा रहा. 

फरवरी यानी प्यार का महीना बॉलीवुड के लिए मिक्स बैग साबित हुआ. वैलेंटाइन वीक से शुरू होकर महीने के आखिर तक थिएटर्स में थ्रिलर, कोर्टरूम ड्रामा, रोमांटिक एक्शन और कुछ छोटी रिलीज ने दर्शकों को बांधे रखा. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ओ रोमियो ने सबसे ज्यादा कमाई की, जबकि अस्सी और दूसरी फिल्में संघर्ष करती रहीं. अगर आप मोटे तौर पर देखें तो ओ रोमियो के अलावा कोई दूसरी बड़ी फिल्म नजर नहीं आती. चलिए देखते हैं महीने की टॉप रिलीज, उनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स.

ओ'रोमियो (13 फरवरी रिलीज): शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर, विशाल भारद्वज की डायरेक्शन में सबसे बड़ी हिट रही. वैलेंटाइन वीक में मजबूत ओपनिंग के साथ फिल्म ने फुल माहौल बनाया.

ओपनिंग डे कलेक्शन: 7.75 करोड़ रुपये

ओपनिंग वीकेंड: लगभग 30 करोड़ रुपये (शुक्रवार-रविवार)

फर्स्ट वीक: 47.1 करोड़ रुपये

अब तक (27 फरवरी तक): इंडिया नेट 61.55 करोड़ रुपये (ग्रॉस 72.94 करोड़), वर्ल्डवाइड 96-100 करोड़ रुपये के करीब. फिल्म ने 13वें दिन 1.6 करोड़ रुपये, दिन 14 पर स्टेबल होल्ड फिल्म ने 2026 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली बॉलीवुड फिल्म बनकर तृप्ति डिमरी को दूसरी सबसे बड़ी हिट दी. मिक्स्ड रिव्यूज के बावजूद, शाहिद की रग्ड लुक, टैटू और इंटेंस परफॉर्मेंस ने फैंस को खींचा. फिल्म का बजट 100 करोड़ से ज्यादा है लेकिन बावजूद इसके फिल्म विनर दिखती है. 

अस्सी (20 फरवरी रिलीज): तापसी पन्नू की कोर्टरूम ड्रामा, अनुभव सिन्हा के डायरेक्शनमें बनी लीगल थ्रिलर में तापसी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की तारीफ हुई, लेकिन ऑडियंस टर्नआउट कमजोर रहा.

डे 1: 1 करोड़ रुपये

डे 2-3 (वीकेंड): 1.6 करोड़ रुपये

फर्स्ट वीक (7 दिन): 6.89 करोड़ रुपये नेट (ग्रॉस 7.5 करोड़)

अब तक: 6.8-7 करोड़ रुपये के आसपास. वहीं सातवें दिन फिल्म के खाते में 54 लाख रुपये आए. फिल्म ने तापसी की 5वीं सबसे कम कमाई वाली हिंदी फिल्म बनकर निराश किया. क्रिटिकल रिस्पॉन्स मिक्स्ड लेकिन ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाई. ओ रोमियो से क्लैश और कम प्रमोशन इसकी वजह रही.

दो दीवाने सहर में: 20 फरवरी को रिलीज और कमाई कुल 5.75-6 करोड़ रुपये के आसपास यानी अस्सी से थोड़ा बेहतर लेकिन कुल मिलाकर कमजोर.

छोटी फिल्में जैसे तू या मैं, वध 2 ये सभी 2-5 करोड़ रेंज में रहीं. कोई बड़ा धमाका नहीं. फरवरी में कुल हिंदी कलेक्शन कम रहा. साउथ फिल्मों और OTT का असर, एग्जाम सीजन और क्रिकेट मैचों के चलते थिएटर्स खाली दिखे.

फरवरी में क्या रहा खास?

ओ रोमियो vs अस्सी: ओ रोमियो ने पहले हफ्ते में ही अस्सी के पूरे रन से ज्यादा कमाया! वैलेंटाइन बूस्ट, स्टार पावर और एक्शन-रोमांस का कॉम्बो काम आया. अस्सी कंटेंट-ड्रिवन थी लेकिन मार्केटिंग और ऑडियंस अपील में पीछे.

फरवरी ने प्यार का महीना होने के बावजूद थ्रिलर और ड्रामा का तड़का लगाया लेकिन मार्च में धुरंधर, टॉक्सिक जैसे पैन-इंडिया धमाके बॉक्स ऑफिस को उड़ा देंगे! कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में बताइए और मार्च के लिए तैयार हो जाइए बॉलीवुड का असली खेल अब शुरू होगा!

