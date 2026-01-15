'ओ रोमियो' के पहले ही गाने पर पड़ा 'कलंक' का साया, सुनकर कहेंगे विशाल ये तुमने क्या किया

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' इन दिनों सुर्खियों में हैं. फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और फैन्स को खूब पसंद भी आ रहा है. अब पसंद आए भी क्यों नहीं जब फिल्म के मेकर धुरंधर विशाल भारद्वाज जो हैं. हालांकि फिल्म को लेकर विवाद पैदा हो गया है. इस फिल्म का टीजर देखने के बाद हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्मकारों को नोटिस भेजा. इस फिल्म को हुसैन उस्तरा की जिंदगी से प्रेरित माना जा रहा है. इस बीच फिल्म के पहले गाने के दो बोल सुना दिए गए हैं. लेकिन इस गाने की एक झलक का म्यूजिक सुनते ही ध्यान एकदम से एक दूसरी फिल्म के गाने पर चला जाता है. आइए जानते हैं क्या है मामला.

अब पहले बात करते हैं फिल्म कलंक की. कलंक 2019 में रिलीज हुई थी. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म थी. फिल्म को अभिषेक वर्मन ने डायरेक्ट किया था और करण जौहर इसके प्रोड्यूसर थे. उन्होंने इस फिल्म के जरिये संजय लीला भंसाली जैसा कुछ जादू जगाने की कोशिश की थी. लेकिन फिल्म ने हर मोर्चे पर निराश किया.

Hum toh tere hi liye the. O'ROMEO. In cinemas 13th Feb, 2026. pic.twitter.com/hPnlKKB9mR — Shahid Kapoor (@shahidkapoor) January 15, 2026

130 करोड़ की फिल्म 146 करोड़ कमाकर ही पस्त हो गई. लेकिन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग खूब पसंद किया गया. कलंक सॉन्ग को अरिजीत सिंह ने गाया, उनकी दर्दभरी मखमली आवाज दिलों में उतर गई. अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स और प्रीतम का म्यूजिक कमाल था. इस गाने को सुनते ही दिलों में छिपे इश्क के कई अरमान जाग जाते हैं. ये गाना थोड़ा तंग करता है तो इश्क की रूमानियत भरी दुनिया में ले जाता है.

चलिए ये तो छह साल पुरानी बात है. अब बात करते हैं अपने दौर के शानदार डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की. जिन्होंने मकबूल, ओंकारा, इश्किया और हैदर जैसी शानदार फिल्में बनाए हैं. जिन्होंने गुलजार के साथ जुगलबंदी से चड्ढी पहनकर फूल भी खिलाया है. अब उनकी फिल्म 'ओ रोमियो' सुर्खियों में हैं.

फिल्म का गाना 'हम तो तेरे ही लिए थे' की एक झलक रिलीज की है. हालांकि पूरा गाना कल यानी 16 जनवरी को रिलीज किया जाएगा. इस गाने में अरिजीत सिंह की आवाज है. म्यूजिक विशाल भारद्वाज का है और बोल लिखे हैं गुलजार ने. यानी एक बार फिर विशाल और गुलजार की शानदार जोड़ी साथ आई. लेकिन जैसे ही इस गाने की एक झलक सुनी. दिमाग पर एकदम से वार हुआ. लगा यह गाना कहीं सुना है. फिर इन लिरिक्स को बार-बार सुना. यही नहीं, सोशल मीडिया पर फैन्स भी यह कह रहे हैं कि ये सुना सुना लग रहा है.

ओ तेरी, फिर जाकर समझ में आया कि ऐसा ही कुछ तो हमने कलंक फिल्म में सुना था. कलंक का टाइटल ट्रैक. अब हूबहू बोल वैसे नहीं है. लेकिन फिल्म का मिजाज कुछ उसी तरह का है. अरिजीत सिंह का गाने की टेक्सचर भी कुछ उसी तरह का है. कुल मिलाकर ये तो सिर्फ एक झलक है. शायद अरिजीत की आवाज की वजह से फिलहाल के लिए हमें ऐसा लग सकता है, लेकिन पूरा नतीजा कल आएगा जब 'हम तो तेरे ही लिए थे' रिलीज होगा.