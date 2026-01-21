O Romeo trailer: थोड़ा टॉमी, थोड़ा कबीर और बन गया O'Romeo का उस्तरा, शाहिद कपूर की फिल्म का ट्रेलर है एपिक कॉकटेल

O Romeo trailer: बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक विशाल भारद्वाज एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'ओ रोमियो' (O'Romeo) का ट्रेलर बुधवार को मुंबई में एक भव्य इवेंट के दौरान रिलीज कर दिया गया. इस फिल्म में शाहिद कपूर एक बेहद इंटेंस और खूंखार अवतार में नजर आ रहे हैं. फिल्म 'ओ रोमियो' में उनके साथ तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी और दिशा पाटनी जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर का अंदाज उनकी पुरानी फिल्म उड़ते पंजाब के टॉमी सिंह और कबीर सिंह जैसा दिखता है.

'उस्तरा' के रोल में शाहिद का जलवा



ट्रेलर की शुरुआत से ही शाहिद कपूर का किरदार 'उस्तरा' दर्शकों का ध्यान खींच लेता है. वह एक ऐसे गैंगस्टर की भूमिका में हैं जो जितना खतरनाक है, उतना ही सनकी भी. ट्रेलर के एक सीन में शाहिद को टेडी बियर जलाकर सिगरेट सुलगाते हुए देखा जा सकता है, जो उनके डार्क और अनोखे किरदार की झलक देता है. फिल्म की कहानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड और अपराध की दुनिया के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिसमें 'नाच-गाना' और खून-खराबे का जबरदस्त तालमेल देखने को मिल रहा है.

तृप्ति डिमरी और शाहिद की केमिस्ट्री



फिल्म में तृप्ति डिमरी मुख्य अभिनेत्री के रूप में हैं. वह एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं जो बदला लेने के इरादे से 'उस्तरा' के पास एक 'सुपारी' लेकर आती है. हालांकि, उस्तरा को उनसे प्यार हो जाता है. ट्रेलर में शाहिद का एक डायलॉग काफी चर्चा बटोर रहा है, जिसमें वह तृप्ति से कहते हैं कि उन्हें सिर्फ उनका जिस्म नहीं, बल्कि रूह चाहिए.

दिग्गज सितारों से सजी फिल्म



'ओ रोमियो' में शाहिद और तृप्ति के अलावा नाना पाटेकर एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में हैं. फिल्म में तमन्ना भाटिया का एक स्पेशल अपीयरेंस भी है. साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित यह फिल्म वैलेंटाइन वीक के दौरान 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी इससे पहले 'कमीने' और 'हैदर' जैसी यादगार फिल्में दे चुकी है, ऐसे में फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं.