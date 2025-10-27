2400 करोड़ कमाने वाली बाहुबली के तीसरे सीक्वल का एडवांस बुकिंग में दिखा ऐसा हाल, बाहुबली 1 और 2 का रिकॉर्ड तोड़ने में छूट जाएंगे पसीने

इंडियन सिनेमा में कुछ फिल्में सिर्फ चलती नहीं, बल्कि इतिहास बना देती हैं. बाहुबली उन्हीं में से एक है. साल 2015 में एस एस राजामौली के निर्देशन में बनी 'बाहुबली द बिगिनिंग' ने दर्शकों को एक नई दुनिया दिखाई. करीब 180 करोड़ रुपये के बजट से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 650 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. इसके भव्य सेट, शानदार कहानी और विजुअल्स ने लोगों को थियेटर तक खींच लिया. प्रभास, राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी और राम्या कृष्णन जैसे सितारों ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से हर किरदार को यादगार बना दिया.

कटप्पा और बाहुबली की कहानी बनी सनसनी

2017 में जब 'बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन' रिलीज़ हुई, तो पूरे देश में बस एक ही सवाल गूंज रहा था...'कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस रहस्य ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया. करीब 250 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर से 1,788 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की. इस फिल्म के हर सीन में ग्रैंडनेस थी और हर डायलॉग पर सीटियां बज उठीं. राजामौली के डायरेक्शन और कलाकारों की मेहनत ने इसे भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बना दिया.

कुल कमाई ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड्स

दोनों फिल्मों को मिलाकर बाहुबली फ्रेंचाइजी ने 2,400 करोड़ रुपये से ज्यादा की वर्ल्डवाइड कमाई की. ये आंकड़ा अपने आप में ऐतिहासिक है. बाहुबली ने साबित किया कि भारतीय फिल्में भी दुनिया के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से कम नहीं. एस एस राजामौली ने अपने विज़न और कहानी कहने के तरीके से सिनेमा को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया. लेकिन दर्शकों के बीच 'बाहुबली द एपिक' को लेकर खास एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में अब तक दुनियाभर में सिर्फ 3 करोड़ रुपये की कमाई की है.

अब लौट रहा है महिष्मती का जादू

अब मेकर्स इस कहानी को एक नए रूप में फिर से पेश करने जा रहे हैं. 'बाहुबली द एपिक' नाम से दोनों फिल्मों को मिलाकर एक शानदार नया रूप दिया गया है. फिल्म की लंबाई 3 घंटे 44 मिनट की होगी और यह 31 अक्टूबर 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. ट्रेलर रिलीज़ होते ही ऑडियंस में जबरदस्त एक्साइमेंट देखने को मिल रहा है. एक बार फिर पर्दे पर गूंजेगा जय महिष्मती.