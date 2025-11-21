विज्ञापन

इस फ्राइडे एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, एक साथ रिलीज हो रही हैं 13 फिल्में, बॉलीवुड मूवीज से लेकर साउथ तक...

इस हफ़्ते थिएटर और OTT पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हॉलीवुड सभी भाषाओं में बड़े-बड़े रिलीज़ देखने को मिलेंगे. एक्शन, ड्रामा, रोमांस, हॉरर और थ्रिलर हर जॉनर का कंटेंट 21 नवंबर को दर्शकों का पूरा मनोरंजन करेगा.

Read Time: 2 mins
Share
इस फ्राइडे एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, एक साथ रिलीज हो रही हैं 13 फिल्में, बॉलीवुड मूवीज से लेकर साउथ तक...
इस फ्राइडे एक साथ रिलीज हो रही हैं 13 फिल्में
नई दिल्ली:

नवंबर 2025 का तीसरा हफ्ता मनोरंजन के मामले में बेहद खास रहने वाला है. इस हफ़्ते थिएटर से लेकर OTT तक, हर प्लेटफॉर्म पर नए और मज़ेदार कंटेंट की भरमार होने वाली है. 21 नवंबर को कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, जो हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आएंगी.

हिंदी फिल्मों में सबसे ज़्यादा चर्चा ‘120 बहादुर' की है, जिसमें फरहान अख्तर 1962 की रेजांग ला लड़ाई पर आधारित ताकतवर किरदार में नज़र आएंगे. इसके अलावा हॉरर-कॉमेडी ‘हॉन्टेड 3D' और मस्ती से भरी ‘मस्ती 4' भी दर्शकों का मनोरंजन करेंगी.

साउथ इंडियन सिनेमा भी बिल्कुल पीछे नहीं है. तमिल में ‘मास्क', ‘मिडिल क्लास', ‘थीयावर', ‘कुलाई नाडुंगा' और ‘येलो' जैसी फिल्में अलग-अलग जॉनर के साथ रिलीज हो रही हैं. तेलुगु में ‘12A रेलवे कॉलोनी', ‘पांच मीनार', ‘राजू वेड्स रामबाई' और ‘प्रेमंते' रोमांस, हॉरर और म्यूज़िकल एंटरटेनमेंट लेकर आ रही हैं.

मलयालम की ‘एको' और पृथ्वीराज सुकुमारन की ‘विलायत बुद्धा' पर खास नजर रहेगी, जबकि कन्नड़ में आज ‘बैंक ऑफ़ भाग्यलक्ष्मी', ‘राधेया', ‘फुल मील्स' और ‘मारुथा' रिलीज हो रही हैं.

हॉलीवुड भी इस हफ़्ते धमाल मचाएगा. ‘Wicked: For Good' शानदार विज़ुअल्स और इमोशनल कहानी के साथ ओज़ की दुनिया को आगे बढ़ाती है, जबकि ‘Sisu: Road to Revenge' जबरदस्त एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा पेश करेगी.

OTT पर भी बड़े रिलीज़ हैं. हिंदी में ‘The Family Man Season 3' प्राइम वीडियो पर एक नए हाई-स्टेक्स मिशन के साथ लौटा है. नेटफ्लिक्स पर ‘Homebound' परिवार की इमोशनल कहानी दिखाएगी. जियोहॉटस्टार की ‘Ziddi Ishq' प्रेम और रिश्तों की जटिलताओं को पेश करेगी, जबकि ZEE5 की ‘The Bengal Files' अपनी पॉलिटिकल थ्रिलर कहानी के कारण चर्चा में है.

साउथ OTT भी मज़ेदार रहेगा—तमिल फिल्म ‘Bison' नेटफ्लिक्स पर, मलयालम की ‘Shades of Life' मनोरमा मैक्स पर और कन्नड़ थ्रिलर ‘Usiru' सन NXT पर स्ट्रीम होंगी.

कुल मिलाकर, 21 नवंबर का यह हफ्ता हर भाषा और हर जॉनर के दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट से भरा रहेगा.

 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
South Indian OTT Releases, The Family Man 3, Haunted - Ghosts Of The Past 3D, 120 Bahadur
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com