भाभी करीना नहीं फिटनेस के लिए इस एक्ट्रेस को फॉलो करती हैं सोहा अली खान, हेल्दी डाइट का खोल दिया राज

सोहा अली खान हमेशा हेल्दी डाइट और फिटनेस को लेकर अपने प्रशंसकों को मोटिवेट करती रहती हैं और अपनी पोस्ट के जरिए बताती रहती हैं कि हेल्दी डाइट में क्या-क्या लेना चाहिए.

इस एक्ट्रेस की फिटनेस को फॉलो करती हैं सोहा अली खान
नई दिल्ली:

51 वर्ष की उम्र में भी अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में, वह अभिनेत्री सोहा अली खान के पॉडकास्ट में नजर आई थीं, जहां उन्होंने बताया कि घी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है और इसे रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. मलाइका की इस सलाह से प्रेरित होकर सोहा अली खान ने भी उनके नक्शेकदम पर चलते हुए घी-कॉफी का उपयोग शुरू किया है, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने घी-कॉफी के फायदे और संभावित नुकसान के बारे में विस्तार से बताया.

इस वीडियो में उन्होंने इस ड्रिंक को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के अनुभव और इसके स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डाला. वीडियो पोस्ट कर अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, "मुझे पता है, बुलेटप्रूफ कॉफी के बारे में देर से पता चला? कोई बात नहीं! हर ट्रेंड सबके लिए नहीं होता. कॉफी में घी डालने से पहले (या कॉफी पीने से पहले भी), इसके फायदे और नुकसान जान लें और अपने शरीर की सुनें."

अभिनेत्री ने आगे इसके फायदे और नुकसान बताए. यह एनर्जी बूस्टर, हेल्दी फैट्स, फोकस और पेट के लिए अच्छा होता है. हालांकि, इसको अधिक लेने से यह पेट भारी लग सकता है और एसिडिटी हो सकती है. अभिनेत्री ने जोर देते हुए कहा कि अपने शरीर की सुनें और वही करें जो आपको सूट करे!

सोहा हमेशा हेल्दी डाइट और फिटनेस को लेकर अपने प्रशंसकों को मोटिवेट करती रहती हैं और अपनी पोस्ट के जरिए बताती रहती हैं कि हेल्दी डाइट में क्या-क्या लेना चाहिए. इससे पहले भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह अपने दिन की शुरुआत एक डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक से करती हैं, जो उन्हें पूरे दिन तरोताजा महसूस कराता है. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह सफेद कद्दू का जूस पीती नजर आ रही थीं. सोहा ने इसे कैप्शन दिया था, "सेल्फ लव बेहद जरूरी है! मैं पिछले तीन महीनों से हर सुबह खाली पेट सफेद कद्दू का जूस पीती आ रही हूं. यह जूस पेट के लिए बहुत फायदेमंद है."

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री ने हाल ही में अपना पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' शुरू किया है, जो यूट्यूब पर स्ट्रीम हो रहा है.

