सलमान नहीं धर्मेंद्र ने दिया था बॉलीवुड का पहला शर्टलेस सीन, 1966 की फिल्म का वीडियो देख हिल गया इंटरनेट

बॉलीवुड फिल्मों में आज किसिंग और शर्टलेस सीन आम बात हो गई है. हर दूसरी फिल्म में ऐसे एक-दो सीन तो जरूर दिख जाते हैं. एक्टर्स भी जिम में घंटों पसीना बहाते हैं ताकि स्क्रीन पर उनकी बॉडी परफेक्ट दिखे. सलमान खान को लेकर कहा जाता है कि वह ऐसे सितारे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बॉडी और शर्टलेस सीन देने का चलन शुरू किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में सबसे पहला शर्टलेस सीन किस एक्टर ने किया था. अगर नहीं, तो आपको बता दें कि यह ट्रेंड किसी और ने नहीं बल्कि दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने शुरू किया था. (धर्मेंद्र के वीडियो के लिए यहां क्लिक करें)

1966 में दिया था पहला शर्टलेस सीन

साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म ‘फूल और पत्थर' में धर्मेंद्र ने पहला शर्टलेस सीन किया था. सोशल मीडिया पर इन दिनों उनका यही आइकॉनिक सीन फिर से वायरल हो रहा है. इस सीन में धर्मेंद्र नशे की हालत में घर लौट रहे होते हैं, तभी उन्हें सड़क किनारे कोई ठंड से कांपता मिलता है. धर्मेंद्र अपनी जैकेट उतारकर उसे दे देते हैं और खुद शर्टलेस हालत में घर चले जाते हैं. घर पहुंचकर जब कंबल नहीं मिलता तो वो सीधे छत पर जाकर ऐसे ही सो जाते हैं. यह सीन उस दौर में इतना पॉपुलर हुआ कि धर्मेंद्र को बॉलीवुड का पहला शर्टलेस हीरो कहा जाने लगा.

फैंस कर रहे तारीफों की बरसात

धर्मेंद्र के इस वायरल वीडियो पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि धर्मेंद्र उस समय बेहद फिट थे. दूसरे ने कहा कि यह होती है बिना सप्लीमेंट्स की रियल बॉडी. कई लोगों ने यह भी लिखा कि फिल्मों में सबसे पहले शर्ट उतारने वाले एक्टर धर्मेंद्र ही थे. उनके इस वीडियो को हजारों लोग लाइक कर चुके हैं.

धर्मेंद्र हेल्थ अपडेट

वहीं धर्मेंद्र की सेहत की बात करें तो कुछ दिन पहले वह अस्पताल में भरती हुए थे. इसके बाद अब उनका इलाज घर पर चल रहा है. 8 दिसंबर को धर्मेंद्र का जन्मदिन है और वह इस दिन 90 साल के हो जाएंगे.