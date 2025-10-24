जिस फिल्म में अजय देवगन ने बने थे गैंगस्टर उसके लिए पहली पसंद थे शाहरुख खान, फिर यूं नहीं बन पाई बात

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने अपनी सीरियस रोल वाली एक्टिंग से हमेशा से दर्शकों का दिल जीता है, इसमें उनकी गंगाजल और दृश्यम जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. इसके अलावा अजय ने गैंगस्टर फिल्मों में अपनी अदायगी से लोगों का दिल जीता है, जिसका उदाहरण फिल्म फिल्म कंपनी है, जिसे भूतिया फिल्मों के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अजय देवगन इस फिल्म के लिए पहली च्वाइस नहीं थे. फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि अजय से पहले किसी और को यह फिल्म ऑफर हुई थी.

कंपनी के लिए कौन थे पहली च्वाइस?

इसके बाद उनका मन बदला और उन्होंने अजय को फिल्म में कास्ट किया था. रामू ने बताया कि फिल्म कंपनी के लिए एन मलिक के रोल के लिए पहले शाहरुख खान को लेने का मन बनाया था, लेकिन शाहरुख से मिलने के बाद रामू ने अजय को कास्ट कर लिया था. अपने इंटरव्यू में डायरेक्टर ने बताया, 'पहले मैं इस फिल्म में शाहरुख खान को लेना चाहता था, मैं इसके लिए शाहरुख के पास भी गया था, मैंने उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई, शाहरुख को कहानी पंसद आई थी, मुझे शाहरुख की बॉडी नेचुरल लगी थी और वह एनर्जेटिक भी हैं, लेकिन एन मनिल का किरदार एक शांत-स्वभाव वाले इंसान का था, जिसके लिए एक ऐसे एक्टर को लेना था, जो असल जिंदगी में ऐसा नेचर रखता हो, इसलिए मुझे लगा कि शाहरुख के साथ यह रोल सही नहीं होगा'.



क्यों नहीं बनी बात?

डायरेक्टर ने आगे बताया, 'मेरे लिए शाहरुख और अजय दोनों ही बेहतर एक्टर हैं, दोनों का एक्टिंग करने का अंदाज बिल्कुल अलग है, शाहरुख को हम अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते हैं, लेकिन मलिक का किरदार तो जैसे अजय के लिए बना था, शाहरुख से एक मुलाकात हुई और मुझे तभी लग गया था कि वह काम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया'. साल 2002 रिलीज फिल्म कंपनी एक्शन थ्रिलर गैंगस्टर ड्रामा फिल्म थी, जिसमें अजय के साथ-साथ विवेक ओबेरॉय, मोहनलाल, मनीषा कोइराला और अंतरा माली थी. यह एक सुपरहिट फिल्म है.