NDTV Jai Jawan 2026: 'एनिमल' से पहले मैं कर चुका था ये स्टेप, जवानों के बीच सैफ अली खान ने सुनाया व्हिस्की ग्लास वाला मजेदार किस्सा

NDTV के स्वतंत्रता दिवस के खास कार्यक्रम ‘जय जवान 2026' में अभिनेता सैफ अली खान ने इस बार भारतीय जवानों के साथ एक यादगार दिन बिताया. उरी में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे सैफ ने जवानों के साथ सिर्फ बातचीत ही नहीं की, बल्कि उनके साथ क्रिकेट खेला, गिटार बजाया और किचन में जाकर पूरियां भी बनाईं. इस दौरान उन्होंने अपने लोकप्रिय गानों पर परफॉर्म भी किया. सैफ ने जवानों के साथ अपनी मुलाकात, सेना की जिंदगी और अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि उनके लिए यह अनुभव रोमांचक होने के साथ-साथ थकाने वाला भी रहा.

सैफ ने सुनाया ‘पुंगी' के वायरल व्हिस्की ग्लास वाला किस्सा

जवानों के बीच सैफ ने अपने 90 के दशक के लोकप्रिय गाने ‘ओले ओले' पर परफॉर्म कर माहौल में जोश भर दिया. इसके बाद उन्होंने फिल्म एजेंट विनोद के चर्चित गाने ‘पुंगी' पर भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. इसी दौरान उन्होंने गाने की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया.

सैफ ने बताया कि ‘पुंगी' की शूटिंग के दौरान कोरियोग्राफर ने उन्हें कुछ स्टेप्स बताए थे और बाकी डांस खुद करने के लिए कहा था. उनके मुताबिक गाने की शुरुआत सिर पर व्हिस्की ग्लास रखने वाले स्टेप से होती है, जो बाद में काफी चर्चित हुआ. सैफ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि एनिमल में बॉबी देओल के इसी तरह के स्टेप के लोकप्रिय होने से पहले वह इसे कर चुके थे. उन्होंने खुद को इसका ‘ट्रेंडसेटर' भी बताया.

जवानों के साथ क्रिकेट खेला, गिटार बजाकर जीता दिल

सैफ अली खान ने जवानों के साथ क्रिकेट भी खेला. क्रिकेट के प्रति अपने प्यार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह लोगों को जोड़ने वाला खेल है. उनके मुताबिक जब आप किसी के साथ खेलते हैं तो उसके प्रति एक अलग स्तर का सम्मान पैदा होता है. जवानों के साथ क्रिकेट खेलना उनके लिए काफी मजेदार अनुभव रहा. सैफ ने जवानों के साथ समय बिताते हुए गिटार भी बजाया. संगीत के जरिए उन्होंने सैनिकों के साथ एक अलग जुड़ाव बनाया. इसके अलावा वह सेना की रसोई में भी पहुंचे और जवानों के साथ मिलकर पूरियां बनाईं. इस दौरान अभिनेता ने जवानों की दिनचर्या को करीब से समझने की कोशिश की.

बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर किया शूटिंग रेंज का दौरा

‘जय जवान 2026' के दौरान सैफ ने सेना की चुनौतीपूर्ण गतिविधियों का भी अनुभव लिया. उन्होंने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी और कैस्पर वाहन में सवारी की. इसके बाद वह शूटिंग रेंज पहुंचे और निशाना साधने का अनुभव लिया. उन्होंने इस पूरे अनुभव को थकाने वाला, लेकिन बेहद रोमांचक बताया.

सैफ ने कमान अमन सेतु का भी दौरा किया, जो झेलम नदी पर उरी सेक्टर में स्थित है. भारतीय सेना द्वारा कुछ ही घंटों में बनाया गया यह पुल भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है. सैफ के लिए जवानों के साथ बिताया यह दिन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सेना के साहस, अनुशासन और समर्पण को करीब से समझने का मौका भी रहा.

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