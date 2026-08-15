कौन हैं गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी, जिनके साथ करेंगे सिनेमा में कमबैक, पत्नी सुनीता आहूजा बोलीं- शर्म आनी चाहिए

काफी समय से गोविंदा अपनी कथित डेटिंग की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. उनकी शादी सुनीता आहूजा से 39 साल पहले हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं, उनके बारे में खबर है कि वे कोमल रानी स्वर्णकार नाम की महिला के साथ रिश्ते में हैं. हालांकि गोविंदा ने अभी तक इन अटकलों पर कोई बात नहीं की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अपनी आने वाली दो फिल्मों में कोमल के साथ काम करने वाले हैं?

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गोविंदा-कोमल 2 फिल्मों में साथ काम करेंगे



कोमल, गोविंदा के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी.सुनीता आहूजा ने गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड की आलोचना की. खबर है कि गोविंदा और कोमल एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. गोविंदा के साथ कोमल का जुड़ाव ही उनके अचानक चर्चा में आने की मुख्य वजह है. वह एक्टर के साथ 'रूपा' में काम करने वाली हैं, जिसे गोविंदा की बड़े पर्दे पर वापसी के तौर पर देखा जा रहा है.

इससे पहले, गोविंदा ने 'रूपा' के साथ अपनी वापसी के बारे में बात करते हुए कहा था, "शायद किस्मत में यही लिखा था कि मुझे कई बार रिजेक्ट कर दिया गया. लोग कहते रहते थे, 'अब वह फिल्मों में नजर नहीं आएंगे.' लेकिन मैंने हमेशा फिर से शुरुआत की. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह फिल्म वह हासिल करे, जिसकी मैंने कल्पना की है—कुछ ऐसा जिसकी लोग कल्पना भी न कर सकें—और अपना जादू दिखाए."

उन्होंने यह भी बताया कि यह फिल्म खास तौर पर युवाओं के लिए है, "जब वे इसे थिएटर में देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि यह उन्हें सपने देखने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगी कि वे सपने सच हो सकते हैं. 'रूपा' के अलावा, खबरों में कोमल का नाम गोविंदा के एक और आने वाले प्रोजेक्ट 'दुनियादारी' से भी जोड़ा गया है. हालांकि अभी फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह हो सकता है कि दर्शक इस नई एक्ट्रेस को गोविंदा के साथ एक से ज्यादा फिल्मों में देख सकते हैं.

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गोविंदा का नाम कोमल के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है?

यह सब तब शुरू हुआ जब हाल ही में गोविंदा और कोमल को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया. उनके एक साथ दिखने की बात सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गई और रिपोर्ट्स में कोमल का नाम गोविंदा की निजी जिंदगी से जुड़ी पुरानी अटकलों से जोड़ा जाने लगा.

इस बात ने भी लोगों का ध्यान खींचा है क्योंकि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा हैं. यह कपल 1987 से शादीशुदा है और उनके दो बच्चे हैं - टीना और यशवर्धन. हालांकि, सुनीता आहूजा ने गोविंदा के कथित प्रेम संबंध को लेकर सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की है, लेकिन अभिनेता ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है.

