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'किक' में विलेन बनने के लिए नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने किए थे ये काम, वजह थे मनोज बाजपेयी

किक के 12 साल पूरे होने पर, इसकी सबसे मशहूर परफॉर्मेंस में से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का शिव गजरा का यादगार किरदार है. बॉलीवुड के सबसे खास विलेन में से एक माना जाने वाला यह किरदार अपनी डरावनी, अप्रत्याशितता, डार्क ह्यूमर और यादगार तरीकों के लिए सबसे अलग था.

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'किक' में विलेन बनने के लिए नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने किए थे ये काम, वजह थे मनोज बाजपेयी
'किक' में विलेन बनने के लिए नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने किए थे ये काम
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किक के 12 साल पूरे होने पर, इसकी सबसे मशहूर परफॉर्मेंस में से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का शिव गजरा का यादगार किरदार है. बॉलीवुड के सबसे खास विलेन में से एक माना जाने वाला यह किरदार अपनी डरावनी, अप्रत्याशितता, डार्क ह्यूमर और यादगार तरीकों के लिए सबसे अलग था. फिल्म की एनिवर्सरी पर, इस वर्सेटाइल एक्टर ने शिव की मशहूर जीभ चटकाने और डरावनी हंसी के पीछे की प्रेरणा बताई. बेरहम, थोड़ा पागल और अंदाजा लगाना नामुमकिन, शिव गजरा ने किक में एक अनोखा साइकोलॉजिकल पहलू लाया.

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कैसे आया विलेन का आइडिया 

सलमान खान के साथ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म के सबसे यादगार हीरो-विलेन डायनामिक्स में से एक दिया. इस आइकॉनिक एक्टर ने अपनी डरावनी डायलॉग डिलीवरी, सिग्नेचर टंग क्लिक और डरावनी हाई-पिच हंसी के ज़रिए डर और डार्क ह्यूमर को बैलेंस किया, जिससे शिव बॉलीवुड के सबसे यादगार विलेन में से एक बन गए.

किरदार की यादगार अजीब बातों के बारे में बताते हुए, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने बताया, "टंग-किक करने की आवाज असल में उन बारीकियों में से एक थी जिसे हम अपने थिएटर के दिनों में अक्सर शामिल करते थे. जहां तक किक में दिखने वाली डरावनी हंसी की बात है, वह अक्स में मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस से इंस्पायर्ड थी. मैं उस फिल्म में उनके निभाए गए किरदार से बहुत इंप्रेस हुआ था और मैंने उसे बहुत करीब से देखा था. तो हां, मैंने उस किरदार से कुछ इंस्पिरेशन ली, लेकिन इसे यूनिक और ऑडियंस के लिए ज़्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए अपना टच भी दिया."

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की फिल्में

यह खुलासा एक परफॉर्मर के तौर पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कला को दिखाता है. हर रोल में घुलने-मिलने के लिए मशहूर, उन्होंने अपने थिएटर बैकग्राउंड को अपनी क्रिएटिविटी के साथ मिलाकर एक ऐसा विलेन बनाया, जिसकी साइकोलॉजिकल अनप्रेडिक्टेबिलिटी और डार्क विट यादगार रहेगी. बारह साल बाद भी, शिव गजरा नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की सबसे मशहूर परफॉर्मेंस में से एक है. किक की एनिवर्सरी के साथ, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स थम्मा 2, तुम्बाड 2, ब्लाइंड बाबू और सेक्शन 108 का भी उतना ही इंतज़ार है, जिससे दर्शक उनके अगले यादगार किरदार को जानने के लिए उत्सुक हैं.

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